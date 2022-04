Pleiku: Hỗ trợ tivi và 2.000 cuốn sách cho Trường Tiểu học Nay Der

(GLO)- Sáng 1-4, các Công đoàn cơ sở: Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh Gia Lai, Nhà máy in tiền Quốc gia, Cục phát hành và Kho quỹ đã tổ chức chương trình trao tặng an sinh xã hội cho Trường Tiểu học Nay Der (xã Ia Kênh, TP. Pleiku).



Hỗ trợ ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội

Đại diện các Công đoàn cơ sở trao bảng tượng trưng hỗ trợ cho Trường Tiểu học Nay Der. Ảnh: Vũ Thảo

Theo đó, Công đoàn cơ sở các đơn vị đã trao tặng 1 chiếc tivi LG 65 inch và 2.000 cuốn sách các loại gồm sách tham khảo, sách kỹ năng sống và truyện với tổng trị giá 60 triệu đồng.

Đây là chương trình an sinh xã hội của ngành Ngân hàng thực hiện hàng năm nhằm góp phần hỗ trợ, tạo điều kiện cho các em học sinh, đặc biệt là người dân tộc thiểu số có điều kiện học tập tốt hơn.



