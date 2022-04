Doanh nghiệp, doanh nhân lan tỏa yêu thương

(GLO)- “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi!”. Đã có rất nhiều doanh nhân khi nói về hoạt động thiện nguyện của mình chỉ bằng một đoạn trong ca khúc của Trịnh Công Sơn. Bởi với họ, việc mở rộng tấm lòng sẻ chia giúp đỡ nhau là một phần không thể thiếu trong văn hóa kinh doanh.





Những tấm lòng đẹp



Ngồi “gạ gẫm” mãi, chị Trần Thị Kim Hoa-Phó Giám đốc Công ty TNHH thương mại Ngọc Hoa (232 Hùng Vương, phường Hội Thương, TP. Pleiku) mới tiết lộ một số hoạt động từ thiện thường xuyên mà chị đã làm. Đó là mỗi tháng, chị đều ủng hộ 300 kg gạo để thực hiện chương trình “Triệu bữa cơm” cho người nghèo. Hoạt động này chị đã duy trì suốt 8 năm nay. Hơn 1 năm trở lại đây, chị ủng hộ 300 kg gạo mỗi tháng cho hoạt động thiện nguyện của Câu lạc bộ “Guitar-Thầy và trò”; rồi ủng hộ 5 triệu đồng/tháng cho Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (TP. Pleiku) và Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Ia O, huyện Ia Grai) để nhà trường mua dụng cụ học tập cũng như bảo hiểm cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thăm, tặng quà cho khu cách ly của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: Nghi Khang



Bên cạnh đó, định kỳ mỗi tháng, chị còn ủng hộ 200 kg gạo cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn TP. Pleiku. Vào mỗi cuối năm, chị dành tặng 120 suất quà (trị giá 500.000 đồng/suất) cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở 6 phường trên địa bàn TP. Pleiku có thêm điều kiện vui xuân đón Tết. Ngoài ra, Công ty TNHH thương mại Ngọc Hoa cũng thường xuyên tham gia các chương trình an sinh xã hội của Hội Nữ doanh nhân, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; các chương trình “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt… do tỉnh phát động. “Vì muốn chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn, hễ có chương trình, hoạt động nào có ý nghĩa là tôi tham gia. Tôi không nghĩ mình được gì, nhận lại gì khi làm thiện nguyện”-chị Hoa tâm sự.



Cũng chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (404 Lê Duẩn, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) đặc biệt quan tâm đến việc xây nhà cho người nghèo và phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng. Đã có 4 Mẹ Việt Nam Anh hùng được Công ty phụng dưỡng. Chị Trần Thị Lan Anh-Phó Giám đốc Công ty-cho hay: “Hàng năm, chúng tôi đều dành một phần kinh phí cho hoạt động thiện nguyện. Thời điểm bùng phát dịch Covid-19, số kinh phí này có khi lên đến hàng tỷ đồng. Chúng tôi cho đi đơn giản nghĩ rằng mình cần có trách nhiệm với cộng đồng chứ không nghĩ để nhận lại. Chỉ cần có cơ hội được đóng góp cho xã hội là chúng tôi luôn sẵn sàng”.



Ông Nhút (làng Nha Prông, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) được Công ty TNHH Vĩnh Hiệp ủng hộ 50 triệu đồng để xây dựng nhà hồi cuối năm 2021. Ông không nén được xúc động: “Gia đình thuộc diện hộ nghèo, nhiều năm liền phải ở trong căn nhà tạm bợ. Chúng tôi rất may mắn khi được Công ty Vĩnh Hiệp giúp đỡ kinh phí để xây nhà mới khang trang. Tôi vui lắm”.



Chung tay vì cộng đồng



Bà Đặng Thị Mỹ Dung-Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh-cho biết: “An sinh xã hội luôn là một trong những hoạt động mà Hội rất chú trọng và được các hội viên ủng hộ nhiệt tình. Từ khi thành lập đến nay, chỉ gần 3 năm, nhưng Hội đã vận động đóng góp tiền, hiện vật và trực tiếp tổ chức đến thăm, tặng quà cho các đơn vị, gia đình. Tổng số có 12 chương trình được tổ chức với số tiền do hội viên đóng góp trên 2 tỷ đồng”.

Hàng trăm suất quà được các doanh nhân trao tặng cho người dân từ vùng dịch về khi đi qua địa phận tỉnh Gia Lai. Ảnh: Nghi Khang



Theo bà Dung, nhiều hoạt động rất có ý nghĩa đã được Hội tổ chức như thăm khám và mổ mắt miễn phí cho 135 bệnh nhân nghèo tại thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa với kinh phí tài trợ trên 200 triệu đồng; xây dựng 11 căn nhà tình thương cho hộ nghèo ở làng Hà Đừng (xã Đak Rong, huyện Kbang) và 1 cây cầu trị giá 300 triệu đồng; trao tặng 2 đợt quà cho 132 hộ bị ảnh hưởng bởi bão lũ, tổng số tiền ủng hộ các đợt tại Kbang là 994 triệu đồng. Hàng năm, Hội ủng hộ bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Tâm thần kinh với số tiền 170 triệu đồng; ủng hộ người về từ vùng dịch và tri ân đội ngũ y-bác sĩ với tổng kinh phí trên 700 triệu đồng. Vào dịp Tết Nguyên đán, Hội trao tặng nhiều suất quà cho người già, trẻ mồ côi cũng như các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.



Từ năm 2021 đến nay, nhiều doanh nghiệp tích cực chung tay để đóng góp, ủng hộ tiền và hiện vật cho những người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; ủng hộ trang-thiết bị y tế cho các bệnh viện dã chiến. Tiêu biểu như Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp thị xã An Khê thực hiện các hoạt động từ thiện và ủng hộ công tác phòng-chống dịch Covid-19 với số tiền gần 123 triệu đồng; nữ doanh nhân Nguyễn Thị Hoa-Giám đốc Công ty cổ phần Đức Phú (56 Cù Chính Lan, phường Ia Kring, TP. Pleiku) tham gia ủng hộ các hoạt động với số tiền 1,7 tỷ đồng; doanh nhân Đào Thị Ngọc Mai-Giám đốc Công ty TNHH Gia Khang (180 Nguyễn Tất Thành, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) cấp cháo 2 lần/tháng cho bệnh nhân nghèo ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, người già cô đơn, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh và các cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi... Riêng bà Đặng Thị Mỹ Dung cũng đã kết nối với bạn bè mua 1 cây ATM gạo, cấp phát trên 10 tấn gạo cho 1.600 phụ nữ của 22 xã, phường trên địa bàn TP. Pleiku với số tiền 135 triệu đồng.



Những số tiền đã được các doanh nhân trao đi dưới bất kỳ hình thức nào cũng có thể đếm được, nhưng đằng sau đó là những tấm lòng bao la, đầy ắp yêu thương không thể cân đo. Với họ, đó là một chút chia sẻ với người, một chút cống hiến cho đời, những tấm lòng được trao đi như “mệnh lệnh” từ trái tim không cần hồi đáp.



NGHI KHANG