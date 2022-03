Ca sĩ Xuân Đức trao 50 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó ở xã Ia Ko

(GLO)- Trong 2 ngày (28-2 và 1-3), UBND xã Ia Ko (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã tiến hành trao quà cho 50 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã với tổng trị giá 10 triệu đồng.

Các em học sinh đã nhận được phần quà của ca sĩ Xuân Đức. Ảnh: Siu Đur

Được biết, đây là số tiền do Mạnh Thường Quân là ca sĩ Xuân Đức ủng hộ thông qua ban nhạc người Jrai Đur Siu Official 81 (làng Vel, xã Ia Ko). Trước đó, tháng 12-2021, ca sĩ Xuân Đức đã đến làng Vel để giao lưu với nhóm nhạc Đur Siu Official 81 và biết được thông tin về nhiều trường hợp học sinh nghèo nhưng có ý chí vươn lên trong cuộc sống. Từ đó, ca sĩ Xuân Đức đã hỗ trợ số tiền trên với mong muốn san sẻ phần nào khó khăn và động viên các em học sinh nỗ lực học tập.

Ca sĩ Xuân Đức là một giọng ca trẻ sinh năm 1992 tại tỉnh Thái Bình, hiện đang hoạt động nghệ thuật tại TP. Hà Nội. Năm 2017, anh từng giành vị trí Á quân tại cuộc thi âm nhạc “Dấu chân Showbiz” và đã có nhiều tác phẩm được đông đảo khán giả đón nhận. Anh còn được biết đến với vai trò của một nhạc sĩ cũng như doanh nhân kinh doanh nhạc cụ.