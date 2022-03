An Khê: Hỗ trợ gần 48 triệu đồng cho gia đình người bị nạn do hỏa hoạn

(GLO)- Sáng 28-3, Đại đức Thích Quang Dũng-trụ trì chùa Quan Âm (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) cho biết: Nhà chùa cùng Hội Chữ thập đỏ thị xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Song An vừa trao số tiền gần 48 triệu đồng của các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình ông Đinh Thanh Dương (làng Pốt, xã Song An) có anh trai là Đinh Thanh Chương qua đời do hỏa hoạn.

Đại diện chùa Quan Âm cùng Hội Chữ thập đỏ thị xã An Khê và chính quyền địa phương trao số tiền hỗ trợ của các nhà hảo tâm cho gia đình người bị nạn. Ảnh: Ngọc Minh

Ông Đinh Thanh Chương không có vợ con, sống một mình trong căn nhà nhỏ cuối làng Pốt. Sáng 24-3, thấy khói đen mù mịt phát ra từ nhà ông Chương, dân làng hô hoán, dập lửa và cứu người; đồng thời gọi chùa Quan Âm điều xe “chuyến xe 0 đồng” đưa ông Chương đi cấp cứu.

Thấy gia cảnh của ông Chương khó khăn, với lòng hảo tâm, nhiều tổ chức, cá nhân, Mạnh Thường Quân và Phật tử đã hỗ trợ kinh phí giúp đỡ gia đình ông Chương.

Mặc dù được đưa đi cứu chữa kịp thời, nhưng do quá nặng nên ông Chương đã tử vong vào ngày hôm sau.