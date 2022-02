Hiến máu tình nguyện: Nét đẹp đầu xuân

(GLO)- Sáng 6-2, đông đảo người dân đã tự nguyện tham gia 2 chương trình hiến máu tình nguyện tại TP. Pleiku. Bỏ qua những kiêng kỵ, nhiều người vui vẻ hiến máu tình nguyện với mong muốn giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Cùng nhau hiến máu đầu năm

Tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, ngay từ sáng sớm, nhiều đoàn viên, thanh niên đã tập trung về đây tham gia chương trình “Ngày chủ nhật đỏ năm 2022” với chủ đề “Giọt máu-Kho báu tình người” do Tỉnh Đoàn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Bệnh viện Quân y 211 tổ chức. Chương trình đã thu hút 134 đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia hiến máu đảm bảo an toàn phòng-chống dịch. Người tham gia hiến máu được khám sàng lọc sức khỏe, lấy mẫu test nhanh SARS-CoV-2, tuân thủ giãn cách và thực hiện nghiêm các quy định phòng-chống dịch. Kết thúc chương trình, Ban tổ chức đã thu về 128 đơn vị máu an toàn bổ sung vào kho máu của Bệnh viện 211, góp phần đảm bảo máu điều trị bệnh nhân.

Chị Phạm Thị Mơ-Bí thư Chi Đoàn tổ dân phố 4 (phường Yên Thế, TP. Pleiku) vui vẻ nói: “Hôm nay, vợ chồng tôi đến đây hiến máu với tinh thần “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, góp phần cứu sống bệnh nhân. Chúng tôi rất vui và không kiêng kỵ gì”. Còn theo anh Đỗ Văn Tuyến (chồng chị Mơ) thì vợ chồng anh tham gia hiến máu tình nguyện trung bình mỗi năm 3 lần. “Ngoài các đợt định kỳ hàng năm thì khi có trường hợp cần máu khẩn cấp mà bệnh viện điện báo thì tôi hưởng ứng ngay, không nề hà gì”-anh Tuyến nói.

Người dân được khám sàng lọc sức khỏe trước khi hiến máu tình nguyện tại chương trình “Ngày chủ nhật đỏ năm 2022”. Ảnh: Như Nguyện

Nghe thông tin có chương trình hiến máu, ngay từ 5 giờ sáng, vợ chồng chị Nguyễn Lệ Tú (phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa) chạy xe máy lên TP. Pleiku tham gia hiến máu tình nguyện. Chị Tú chia sẻ: “Đây là lần thứ 41, tôi tham gia hiến máu tình nguyện. Vợ chồng tôi không kiêng cữ đầu năm gì hết. Tôi nghĩ hiến máu đầu năm càng thêm ý nghĩa, là việc tốt nên làm”.

Cùng ngày, tại Giáo xứ Mẹ Vô Nhiễm Hoa Lư (TP. Pleiku), nhiều giáo dân trên địa bàn thành phố cũng đã tham gia buổi hiến máu tình nguyện do Giáo hạt Pleiku phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức. Đây cũng là hoạt động thường niên của Giáo hạt Pleiku. Kết thúc chương trình, Ban tổ chức thu về 78 đơn vị máu an toàn. Ông Lê Phan Trung Cảnh (tổ 11, phường Hoa Lư) bày tỏ: “4 năm nay, khi nhà thờ tổ chức hiến máu tình nguyện đầu năm, tôi đều tham gia. Tôi nghĩ đây là việc làm cần thiết và ý nghĩa, chia sẻ, cho đi rồi sẽ được nhận lại. Tôi đi hiến máu với cái tâm bác ái, vui vẻ, vì giọt máu mình cho đi cứu giúp được ai đó”.

Bổ sung ngân hàng máu sau Tết

Trước và trong Tết, nhu cầu máu điều trị, cấp cứu người bệnh luôn tăng cao. Vì vậy, sau Tết, vấn đề thiếu máu tại các bệnh viện luôn thường trực. Việc tổ chức các hoạt động hiến máu đầu năm là hết sức ý nghĩa. Ông Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh-cho biết: Năm nay, ngoài chương trình hiến máu tình nguyện do Giáo hạt Pleiku phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức thì còn có chương trình “Ngày chủ nhật đỏ năm 2022” do Tỉnh Đoàn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Bệnh viện Quân y 211 phát động. Mục tiêu là tiếp nhận khoảng 200 đơn vị máu an toàn bổ sung cho các bệnh viện. Là đợt mở đầu nhưng nhiều người dân, đoàn viên, thanh niên đã hăng hái tham gia hiến máu tình nguyện”.

Nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện tại chương trình “Ngày Chủ nhật đỏ năm 2022”. Ảnh: Như Nguyện

Tại Bệnh viện Quân y 211, đến sáng 6-2, khi kho máu của đơn vị vừa cạn cũng là lúc lượng máu huy động được bổ sung để cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Thượng tá, bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Quỳnh-Chủ nhiệm Khoa Xét nghiệm (Bệnh viện Quân y 211) thông tin: Hôm nay, mọi người tham gia khá đông. Số lượng máu huy động vượt chỉ tiêu đề ra, kịp thời bổ sung cho kho máu đang thiếu hụt. “Nếu không bổ sung kịp thì những ngày tới, Bệnh viện sẽ không đảm bảo yêu cầu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân”-bác sĩ Quỳnh nói.

Theo anh Nguyễn Chí Cẩn-Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh, chương trình “Ngày chủ nhật đỏ năm 2022” với thông điệp “Giọt máu-Kho báu tình người” thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ vì cộng đồng. Sau Tết và nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lượng máu tại các bệnh viện khan hiếm, cần được bổ sung ngay nên tuổi trẻ phải đi đầu hiến máu tình nguyện. Đây cũng là hoạt động hướng tới chào mừng Đại hội Đoàn các cấp Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2022-2027).