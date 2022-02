"Giọt hồng Blouse trắng": Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Công đoàn ngành Y tế Gia Lai phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa tổ chức chương trình “Giọt hồng Blouse trắng” lần thứ 3. Chương trình thu hút gần 100 bác sĩ, nhân viên y tế, người lao động tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện.

Chương trình “Giọt hồng Blouse trắng” được tổ chức lần đầu vào năm 2020. 2 lần tổ chức trước, chương trình đã huy động được 157 đơn vị máu an toàn. Đây là một trong những hoạt động thiết thực tiến tới kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2022) và 72 năm Ngày thành lập ngành Y tế Gia Lai (2/3/1950-2/3/2022). Bà Nguyễn Thị Ánh Xuân-Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh-thông tin: Chương trình nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhân viên y tế trong công tác tham gia cấp cứu và kịp thời đáp ứng nguồn máu phục vụ điều trị người bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân. Qua xét nghiệm, khám sàng lọc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thu được 93 đơn vị máu an toàn. Việc hiến máu diễn ra nhanh gọn, đảm bảo an toàn phòng-chống dịch Covid-19. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên lượng máu thu được cơ bản đảm bảo chỉ tiêu đề ra.

Điều dưỡng viên Dương Thị Ngọc Ánh (Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi tỉnh) chia sẻ: “Mỗi năm, tôi tham gia hiến máu 2 lần. Bản thân công tác trong ngành Y tế nên hiểu rõ máu quan trọng thế nào đối với người bệnh. Do vậy, tôi sẵn sàng tham gia hiến máu khi cần”.

Chương trình “Giọt hồng Blouse trắng” thu được 93 đơn vị máu an toàn bổ sung nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho người bệnh trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Như Nguyện

Đang trong thời gian nghỉ sau khi tham gia đợt công tác tại Bệnh viện dã chiến cơ sở 2 nhưng điều dưỡng viên Lê Thị Hồng Phúc (Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh) vẫn sắp xếp thời gian đến hiến máu. Chị cho biết: “Tôi đã có gần chục lần hiến máu tình nguyện. Với chương trình “Giọt hồng Blouse trắng” thì năm nào tôi cũng tham gia. Không chỉ tôi mà nhiều bác sĩ, nhân viên y tế cũng đi đầu hiến máu cứu người”.

Không chỉ tham gia hiến máu, bác sĩ Nguyễn Mộng Khánh (Bệnh viện Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng tỉnh) còn huy động bạn bè cùng đến tham gia. Bác sĩ Khánh tâm sự: “Đến nay, tôi đã có hơn 20 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Năm nay, Bệnh viện Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng tỉnh chuyển đổi công năng thành bệnh viện điều trị Covid-19 nên nhiều y-bác sĩ làm nhiệm vụ không thể hiến máu. Vì vậy, tôi vận động thêm 6 người bạn cùng tham gia hiến máu”.

Chương trình “Giọt hồng Blouse trắng” được tổ chức vào dịp sau Tết, cũng là lúc kho máu tại hầu hết các bệnh viện thiếu hụt. Vì vậy, lượng máu bổ sung kịp thời rất có ý nghĩa, góp phần cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân. Cử nhân Vũ Thị Ngọc Thủy-Phó Trưởng khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) cho biết: Hiện kho máu tại Bệnh viện đang thiếu tất cả các nhóm máu. Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện sử dụng khoảng 60 đơn vị máu phục vụ cấp cứu và điều trị. Bệnh viện thường xuyên kêu gọi các tình nguyện viên, câu lạc bộ hiến máu tình nguyện và cán bộ, nhân viên y tế cùng tham gia hỗ trợ thêm.