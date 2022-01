Gia Lai tặng nhiều phần quà Tết cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

(GLO)- Ngày 18-1, các cấp Hội, đoàn thể trong tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều chương trình tặng quà Tết cho các đối tượng khó khăn tại địa phương.





* Ngày 18-1, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ Quyền trẻ em tỉnh phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Chư Prông và Đức Cơ tổ chức chương trình trao 100 suất quà Tết cho người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (300.000 đồng/suất). Kinh phí do Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ Quyền trẻ em tỉnh Gia Lai hỗ trợ.



Dịp này, Hội cũng phối hợp với chùa Bửu Long (TP. Pleiku) tặng 10 phần quà (1.500.000 đồng/suất, trong đó gồm nhu yếu phẩm và 1 triệu đồng tiền mặt) cho các cháu mồ côi do cha, mẹ mất vì nhiễm Covid-19 tại huyện Chư Prông, Kbang, thị xã An Khê và TP. Pleiku.





Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ Quyền trẻ em tỉnh tặng quà cho gia đình người khuyết tật tại xã Ia O (huyện Chư Prông). Ảnh: Hà Phương



Được biết trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ Quyền trẻ em tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm trao khoảng 400 suất quà cho các đối tượng là người khuyết tật, trẻ mồ côi, người nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.



* Cùng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN), Đoàn Thanh niên thị trấn Phú Hòa phối hợp với Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Công an huyện Chư Păh tổ chức chương trình “Xuân tình nguyện-Tết yêu thương”. Chương trình đã trao 41 suất quà Tết trị giá trên 10 triệu đồng cho các gia đình chính sách, đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại làng Krái (thị trấn Phú Hòa).



* Ngày 17 và 18-1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP. Pleiku, thị xã An Khê và huyện Đak Pơ tổ chức chương trình tặng quà “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Nhâm Dần năm 2022.





Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng 100 suất quà cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam ở thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh



Chương trình đã trao 288 suất quà (400.000 đồng/suất) cho hộ nghèo và cận nghèo, hộ gia đình có người khuyết tật, người già trên 65 tuổi đau ốm kinh niên, gia đình có phụ nữ mang thai/nuôi con nhỏ, hộ phụ nữ đơn thân khó khăn (trong đó TP. Pleiku 100 suất, thị xã An Khê 88 suất, huyện Đak Pơ 100 suất)... Mỗi suất quà bao gồm nhu yếu phẩm kèm 200 ngàn đồng tiền mặt. Toàn bộ kinh phí trên do Hội Chữ thập đỏ tỉnh tài trợ.



* Chiều 18-1, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Sê và Siêu thị Co.op Mart-Chi nhánh Chư Sê phối hợp tổ chức Chương trình “Xuân tình nguyện 2022”. Chương trình tặng 90 suất quà (200.000 đồng/suất) cho người nghèo xã Ia Blang. Toàn bộ số quà do Siêu thị Co.op Mart Chi nhánh Chư Sê tài trợ.



* Cùng ngày, Hội LHPN huyện Krông Pa và Ia Pa tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương” năm 2022.



Tại huyện Krông Pa, các cán bộ Hội của Cụm thi đua số 1 gồm 5 xã: Uar, Chư Drăng, Ia Hdreh, Ia Rmok, Krông Năng được giao lưu, tham gia trò chơi và thi tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Krông Pa lần thứ XII (nhiệm kỳ 2021-2026). 5 đơn vị đã tự tay chế biến 30 kg mứt dừa làm quà cho hội viên nghèo, trẻ em mồ côi trong cụm.



Dịp này, Hội LHPN huyện Krông Pa đã trao 25 suất quà của Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh (300.000 đồng/suất) và 10 suất quà từ Quỹ “Đồng hành cùng phụ nữ nghèo” của Hội LHPN huyện (350.000 đồng/suất) cho cán bộ, hội viên phụ nữ nghèo của Cụm thi đua số 1.



Theo kế hoạch, ngày 19 và 20-1, Hội sẽ tiếp tục tổ chức chương trình tại Cụm thi đua số 2 và số 3, dự kiến tiếp tục trao 25 suất quà còn lại của Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh và các đơn vị sẽ tổ chức làm bánh thuẫn, bánh chưng để tặng cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.



Tại huyện Ia Pa, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, để đảm bảo yêu cầu phòng dịch, chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương” có sự tham gia của 9 hội viên có hoàn cảnh khó khăn nhận quà nhân dịp này, 9 suất quà còn lại sẽ được các Hội cơ sở trao trực tiếp cho các gia đình, mỗi suất quà trị giá 100.000 đồng. Tại chương trình, Hội LHPN huyện tổ chức cuộc thi trưng bày “Mâm ngũ quả ngày Tết”. Kết quả Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 6 giải khuyến khích cho các đội thi. Dịp này, Hội LHPN huyện Ia Pa cũng phát động cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo” năm 2022.



Nhân dịp này, có 1 tập thể được tặng bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và 2 tập thể được tặng bằng khen của Hội LHPN tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và công tác Hội năm 2021.



HÀ PHƯƠNG-LÊ ĐẠI-HỒNG NGỌC-NGUYỄN HIỀN-NGỌC MINH-VŨ CHI-NHƯ LOAN