Gia Lai tặng hơn 750 suất quà Tết tặng cho trẻ em, người dân khó khăn

(GLO)- Trong 2 ngày (13 và 14-1), các tổ chức, đoàn thể trong tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động thăm, tặng quà Tết cho trẻ em, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.



Ngày 14-1, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam thị xã Ayun tổ chức chương trình “Xuân tình nguyện” năm 2022, trao 90 suất quà (300.000 đồng/suất) cho đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Anh Nguyễn Đức Huy-Bí thư Thị Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN thị xã Ayun Pa trao quà cho đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Vũ Chi



Dịp này, Hội đồng Đội thị xã Ayun Pa tổ chức chương trình “Chăm lo Tết Nguyên đán cho thiếu nhi” năm 2022. Chương trình tổ chức trao 90 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn (300.000 đồng/suất).



Do tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, đại diện một số đoàn viên, thanh niên và các em thiếu nhi nhận quà tại hội trường Khối Mặt trận và đoàn thể. Số quà còn lại, đại diện Ban chấp hành Đoàn các xã, phường sẽ đến trao tận tay cho các gia đình.



* Sáng 14-1, Hội Chữ thập đỏ và Hội Nạn Nhân Chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê tổ chức chương trình tặng quà Tết cho các đối tượng nghèo, khó khăn, khuyết tật của xã Hbông và Ia Hlốp.



Theo đó, đoàn đã tặng 143 suất quà (trị giá từ 250.000-500.000 đồng/suất) cho 143 hộ nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 (trong đó xã Hbông 98 hộ, xã Ia Hlốp 45 hộ). Tổng trị giá gần 50 triệu đồng do phật tử chùa Phước Điền (xã Ia Hlốp) và các Mạnh Thường Quân trong và ngoài huyện tài trợ.



Cùng thời điểm, Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện phối hợp với Công ty Bất động sản NguyenAnhLand (94/1 Phù Đổng, TP. Pleiku) và UBND xã Ia Piar tổ chức tặng quà cho người nghèo, khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ở địa phương.



Theo đó, đoàn đã trao cho UBND xã Ia Piar 1 tấn rau củ quả các loại, 60 thùng mỳ tôm, 2 thùng thạch rau câu, 25 bao quần áo (1.200 bộ quần áo các loại) nhằm tặng cho người dân thôn Plei Gok (xã Ia Piar) đang thực hiện cách ly y tế nhằm phòng-chống Covid-19. Dịp này, đoàn cũng tặng 3 suất quà (350.000 đồng/suất) bao gồm 1 thùng mì tôm và 300 ngàn đồng tiền mặt cho 3 hộ khó khăn của xã Ia Piar. Toàn bộ số quà tặng trên do Công ty Bất động sản NguyenAnhLand và gia đình bà Nguyễn Kim Anh (phường Phù Đổng, TP. Pleiku) tài trợ.



* Sáng 14-1, tại xã Lơ Pang (huyện Mang Yang), Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn VinGroup phối hợp với Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng 150 suất quà trị giá 90 triệu đồng cho các gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn xã.



Những phần quà này góp phần chia sẻ những khó khăn để bà con nghèo có điều kiện vui xuân, đón Tết. Đây cũng là hoạt động thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của các đơn vị, các nhà hảo tâm trong việc chăm lo đời sống cho người nghèo để động viên bà con vươn lên trong cuộc sống.



* Chiều 13-1, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB)-Chi nhánh Gia Lai phối hợp với UBND phường Diên Hồng (TP. Pleiku) tổ chức trao tặng 50 phần quà Tết cho các hộ nghèo. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu.

SHB Chi nhánh Gia Lai trao tặng 50 phần quà là hiện vật cho bà con nghèo trên địa bàn phường Diên Hồng, TP. Pleiku. Ảnh: Sơn Ca



Được biết, Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, SHB Chi nhánh Gia Lai tổ chức chương trình tặng 200 phần quà Tết cho bà con nghèo. Trong đó, phường Diên Hồng (TP. Pleiku 50 suất), số còn lại dự kiến sẽ trao tại huyện Đak Đoa (55 suất) và Chư Sê (95 suất).



* Chiều 13-1, tại Trường Tiểu học và THCS Lê Hồng Phong (xã Ya Ma, huyện Kông Chro), Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh phối hợp với Huyện Đoàn Kông Chro tổ chức chương trình “Tết yêu thương” cho các em thiếu nhi.



Tại chương trình các em thiếu nhi được hòa mình vào không khí Tết cổ truyền với các trò chơi dân gian như nhảy bao bố, bịt mắt hái lộc xuân, thi trang trí cây mai, cây đào ngày tết, thi bày mâm ngũ quả. Bên cạnh đó các em còn tham gia trả lời các câu hỏi của Ban tổ chức về ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền dân tộc, được giao lưu, thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc với các bài hát múa về mùa xuân, quê hương đất nước và Bác Hồ kính yêu…



Dịp này, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh đã trao 20 suất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà là một chăn ấm trị giá 500.000 đồng, trao 20 suất quà cho 20 em thiếu nhi nghèo, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng.



VŨ CHI-HỒNG NGỌC-SƠN CA-VĨNH HOÀNG-HÀ ĐỨC THÀNH