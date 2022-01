Gia Lai Ngày 19-1 hơn 300 suất quà Tết tặng cho người nghèo

(GLO)- Ngày 19-1, nhiều địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh đã tổ chức các chương trình trao tặng hơn 300 suất quà Tết cho người nghèo.

• Ngày 19-1, nhãn hàng bia Larue Special (Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam) phối hợp với UBND xã Ia Sao (thị xã Ayun Pa) tổ chức chương trình Mùa xuân ấm áp năm 2022 với chủ đề “Tết cho người nghèo”. Bia Larue đã trao tặng 134 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Ia Sao.

Đây là một trong những hoạt động hỗ trợ thường niên của Heineken Việt Nam trong suốt 30 năm phát triển. Được biết, ngoài xã Ia Sao, chương trình sẽ tiếp tục diễn ra tại hơn 31 địa điểm khác, trao tặng 3.500 phần quà trên khắp cả nước nhằm mang đến một cái Tết ấm áp, đầy đủ hơn cho người nghèo.

• Cùng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP. Pleiku đã tổ chức “Xuân đoàn kết, Tết yêu thương” cho hội viên phụ nữ nghèo khó khăn trên địa bàn.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ Tỉnh Trao quà cho hội viên hội viên phụ nữ nghèo. Ảnh: Bá Bính

Hội đã tặng 100 suất quà các hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại các xã, phường. Mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng gồm gạo và nhu yếu phẩm. Kinh phí quà tặng trích từ nguồn Quỹ Đồng hành cùng phụ nữ nghèo của TP. Pleiku và Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển của Hội LHPN tỉnh Gia Lai. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống và đón một cái Tết cổ truyền dân tộc vui tươi, ấm áp.

• Sáng 19-1, Hội Người mù tỉnh Gia Lai và Quỹ từ thiện Bông Sen đã phối hợp tặng quà cho người mù TP. Pleiku nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, đoàn đã trao 40 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các hội viên bị mù, có hoàn cảnh khó khăn, lang thang, bươn chải kiếm sống. Toàn bộ số quà này do 2 gia đình ông Phước Lộc và Huỳnh Hùng (TP. Pleiku) tài trợ.

• Đội Cảnh sát Giao thông (Công an huyện Phú Thiện) đã phối hợp với Công an xã Ia Peng tổ chức Chương trình “Xuân ấm áp-Tết yêu thương” năm 2022; trao tặng 30 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và gia đình có công với cách mạng trên địa bàn xã. Mỗi suất quà gồm nhu yếu phẩm thiết yếu, 1 áo ấm. Tổng kinh phí quà tặng là 10,5 triệu đồng do Đội Cảnh sát Giao thông và các Mạnh Thường Quân ủng hộ.