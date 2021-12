Trao 324 suất quà cho người dân huyện Phú Thiện và Chư Prông

(GLO)- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai vừa chuyển hỗ trợ 224 túi an sinh (trị giá 112 triệu đồng) cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trong khu phong tỏa và đang cách ly y tế để phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Phú Thiện.





Theo đó, từ nguồn Quỹ Phòng-chống dịch Covid-19 của tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xuất hỗ trợ 224 túi an sinh (500 ngàn đồng/túi), gồm: 20 kg gạo, 1 thùng mì tôm và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực phong tỏa tạm thời và đang cách ly y tế để phòng-chống dịch tại huyện Phú Thiện.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Lan (thứ 3 từ trái sang) trao tặng túi an sinh cho các hộ dân trên địa bàn huyện Phú Thiện ngày 9-12-2021. Ảnh: Lê Đại



Được biết, từ ngày 9-12 đến nay, qua 3 đợt, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ 1.117 túi an sinh (trị giá 558,5 triệu đồng) cho người dân huyện Phú Thiện, kịp thời chia sẻ với những khó khăn và động viên các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ người đồng bào dân tộc thiểu số trong khu vực phong tỏa và đang thực hiện cách ly y tế tại nhà thực hiện nghiêm các quy định về phòng-chống dịch Covid-19.



* Sáng 28-12, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Prông phối hợp với UBND xã Ia Bang, UBND xã Ia Me, tổ chức chương trình tặng quà cho người dân khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại địa phương.



Theo đó, đoàn đã trao trực tiếp 100 suất quà (200.000 đồng/suất) cho 100 hộ dân khó khăn đang thực hiện cách ly y tế nhằm phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn 2 xã: Ia Bang và Ia Me (mỗi xã 100 suất), mỗi suất gồm: 10 kg gạo, 1 thùng mì tôm. Toàn bộ kinh phí quà tặng trên do Nhóm từ thiện Hoa Hướng Dương (tỉnh Bình Dương) vận động, tài trợ.



Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm chung tay, góp sức để hỗ trợ người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn 2 xã Ia Bang và Ia Me vượt qua khó khăn, sớm hoàn thành thời gian cách ly y tế.



LÊ ĐẠI - HỒNG NGỌC