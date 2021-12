Kông Chro: Hơn 400 người tham gia hiến máu tình nguyện

(GLO)- Sáng 18-12, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Kông Chro phối hợp với Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) tổ chức phát động hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2021.



Gia Lai: Phấn đấu vận động đạt 1,1% dân số tham gia hiến máu

Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp

Đông đảo người dân huyện Kông Chro tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Thúy Ngọ



Ngày hội thu hút sự tham gia của hơn 400 cán bộ, đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, tình nguyện viên Chữ thập đỏ. Nhằm đảm bảo công tác phòng-chống dịch Covid-19, tất cả tình nguyện viên tham gia hiến máu đều được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế, giữ khoảng cách an toàn.



Kết quả, Ban tổ chức đã tiếp nhận 302 đơn vị máu an toàn. Được biết, qua 2 đợt phát động, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện đã tiếp nhận 614 đơn vị máu an toàn. Số máu này được bổ sung vào kho dự trữ máu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh.



NGỌC MINH - THÚY NGỌ