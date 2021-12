Hỗ trợ tiền mặt cho 150 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 của huyện Chư Prông

(GLO)- Ngày 21-12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Prông tổ chức chương trình hỗ trợ tiền mặt cho người lao động từ vùng dịch trở về địa phương, mất thu nhập do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.





Đoàn công tác hỗ trợ tiền mặt cho các hộ khó khăn từ vùng dịch về địa phương tại xã Ia Lâu, huyện Chư Prông. Ảnh: Hồng Ngọc

Theo đó, đoàn đã trực tiếp trao tiền mặt cho 150 hộ dân (1 triệu đồng/hộ) tại các xã: Ia Lâu (40 hộ), Ia Pia (35 hộ), Ia Vê (35 hộ), Ia Me (20 hộ) và Ia Kly (20 hộ). Tổng số tiền là 150 triệu đồng do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tài trợ.



Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm giúp các hộ lao động khó khăn từ vùng dịch trở về địa phương, bị gián đoạn về kinh tế do dịch Covid-19 có thêm điều kiện để mua sắm các vật dụng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, ổn định cuộc sống.



HỒNG NGỌC