Với tinh thần tương thân tương ái, trong 5 năm (2016-2021), Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò cầu nối, gắn kết hoạt động nhân đạo, từ thiện trong cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội.





Luôn sẻ chia với cộng đồng



Trong 5 năm qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) các cấp tăng cường hoạt động cứu trợ xã hội, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Nổi bật là cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Từ cuộc vận động này, các cấp Hội đã kêu gọi, vận động cơ quan, doanh nghiệp, Mạnh Thường Quân giúp đỡ thường xuyên cho 3.850 địa chỉ với tổng trị giá 32 tỷ đồng, tạo điều kiện để các gia đình khó khăn vươn lên trong cuộc sống.



Thành lập từ năm 2011 đến nay, Câu lạc bộ (CLB) Nhân ái phường Hội Thương (TP. Pleiku) đã có nhiều hoạt động nhân đạo ý nghĩa như: tặng quà, sửa chữa nhà, giới thiệu việc làm cho các hoàn cảnh khó khăn. Anh Nguyễn Văn Quý-Chủ nhiệm CLB-chia sẻ: “Câu lạc bộ chủ động nắm danh sách người dân khó khăn, sau đó, tìm hiểu nhu cầu từng trường hợp để có hình thức giúp đỡ phù hợp. Những việc làm tuy nhỏ nhưng giúp bà con có thêm niềm tin vươn lên trong cuộc sống”.

Cán bộ, công nhân Công ty Điện lực Gia Lai tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Hà Duy



Cũng với ý nghĩa đó, những chương trình, hoạt động của Hội CTĐ các cấp đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã vận động xây dựng 230 căn nhà CTĐ cho các hộ khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí 14,3 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa 25 căn nhà, 23 giếng nước sạch, 15 nhà vệ sinh, 12 phòng học với tổng trị giá 4,5 tỷ đồng. Với dự án “Ngân hàng bò”, Hội đã trao tặng 35 con bò cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, số bò trong dự án tăng lên 230 con, giúp nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo.



Hội CTĐ huyện Phú Thiện được đánh giá cao khi sửa chữa, xây mới được 39 căn nhà và hỗ trợ 13 con bò cho hộ nghèo trong nhiệm kỳ qua. Chủ tịch Hội CTĐ huyện Vũ Quang Nam chia sẻ: “Để có được kết quả trên, Hội CTĐ huyện nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Tất cả các đối tượng được hỗ trợ đều thực sự khó khăn”.



Bằng nội lực và vận động sự tham gia của lực lượng xã hội, các cấp Hội đã tặng hơn 214.000 suất quà cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, người khuyết tật, bệnh nhân phong, nạn nhân chất độc da cam. Nhiều mô hình hoạt động hiệu quả như “Chợ nhân đạo”, “Chợ 0 đồng”, “Máy ATM gạo” đã trợ giúp kịp thời các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, bệnh bạch hầu. Trong đại dịch Covid-19, Hội CTĐ tỉnh đã vận động, kêu gọi các cơ quan, đoàn thể, cá nhân ủng hộ cho công tác phòng-chống dịch bệnh. Kết quả, Hội CTĐ tỉnh đã vận động được 9 chuyến xe chở rau củ quả với trị giá hàng trăm triệu đồng ủng hộ cho các tỉnh, thành phía Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh; tặng hơn 127 ngàn chiếc khẩu trang, 620 bộ đồ bảo hộ, 2.600 chai nước sát khuẩn… cho các khu cách ly, bệnh viện điều trị Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Mỗi phong trào, cuộc vận động được các cấp Hội triển khai với nhiều hình thức nhưng điểm chung là đều hướng đến những số phận, hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống.



Đa dạng hoạt động nhân đạo



Cùng với các hoạt động trợ giúp nhân đạo, công tác hiến máu tình nguyện cũng được Hội CTĐ các cấp phối hợp tổ chức thường xuyên, thu hút nhiều đối tượng tham gia, kết quả năm sau cao hơn năm trước, đáp ứng nhu cầu máu điều trị của các bệnh viện trong tỉnh. Với thông điệp “Hiến máu cứu người, trách nhiệm của mỗi người”, “Hiến máu an toàn-không ngại Covid”, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp với các đơn vị tổ chức được 407 đợt hiến máu và tiếp nhận được hơn 74 ngàn đơn vị máu an toàn (vượt 7% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ VI đề ra).

Câu lạc bộ Nhân ái phường Hội Thương (TP. Pleiku) tặng quà cho gia đình khó khăn ở xã Gào. Ảnh: Phan Lài

Tổng giá trị hoạt động nhân đạo của Hội CTĐ tỉnh trong nhiệm kỳ 2016-2021 là 238 tỷ đồng, trợ giúp cho gần 1 triệu lượt người, tăng 145% so với nhiệm kỳ trước.

Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 13 CLB, đội, nhóm hiến máu tình nguyện với 589 tình nguyện viên hoạt động hiệu quả, góp phần giải quyết tình trạng thiếu máu cấp cứu và điều trị bệnh trong tình huống khẩn cấp như: CLB Máu nóng Gia Lai, CLB hiến máu Giọt hồng Pleiku, CLB Máu nóng Chư Sê… Trong đó, CLB Máu nóng Gia Lai tổ chức định kỳ hoạt động hiến máu vào chủ nhật hàng tuần tại Bệnh viện 211 và thu được nhiều kết quả tích cực.



Hoạt động chăm sóc sức khỏe người dân của tổ chức CTĐ cũng triển khai có hiệu quả thông qua chương trình khám bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí. Các cấp Hội đã phối hợp với các tổ chức trong và ngoài tỉnh thực hiện 119 đợt khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 25.000 lượt người; tặng hơn 24.000 suất quà; 58 chiếc xe lăn, 5 chiếc xe đẩy cho nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Một số mô hình nổi bật trong công tác này của các tổ chức Hội như: mô hình “Tủ thuốc nhân đạo” ở thị xã An Khê; phòng khám nhân đạo ở TP. Pleiku; 4 đơn vị đã thành lập được 31 điểm chốt cấp cứu trên các trục quốc lộ. Các bếp ăn tình thương, bếp ăn nhân đạo trên địa bàn tỉnh đã trao trên 350.000 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.



Trao đổi với P.V, ông Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh-cho biết: Các hoạt động nhân đạo được triển khai kịp thời, trao đúng đối tượng nên tạo được niềm tin với Mạnh Thường Quân, công tác vận động nguồn lực để triển khai hoạt động nhân đạo vì vậy luôn đạt kết quả cao. Nhiều mô hình hay, nhiều tấm gương nhiệt huyết trong phong trào hiến máu tình nguyện, hoạt động nhân đạo đã được Hội CTĐ tỉnh kịp thời biểu dương, nhân rộng. Trong nhiệm kỳ tới, Hội CTĐ các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong các phong trào, phát huy vai trò cầu nối trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội ở địa phương.



PHAN LÀI