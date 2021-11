Khởi công xây 2 ngôi nhà cho gia đình khó khăn ở huyện Phú Thiện và Krông Pa

(GLO)- Ngày 8-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Sol (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Quỹ "Những tấm lòng nhân ái" tổ chức khởi công xây nhà cho gia đình ông Ksor Trinh (thôn Ia Ptau) bị thiệt hại do hỏa hoạn năm 2021.

Căn nhà được xây dựng có diện tích 50m2 với tổng kinh phí dự kiến là 100 triệu đồng do Quỹ “Những tấm lòng nhân ái” tài trợ.

Căn nhà cũ của gia đình ông Ksor Trinh bị cháy do chập điện vào ngày 23-9. Lúc này, vợ chồng ông đang bị mắc kẹt tại tỉnh Bình Dương do ảnh hưởng của dịch Covid-19; hai đứa con nhỏ ở nhờ nhà ông bà ngoại. Sau khi đám cháy xảy ra, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể xã Ia Sol đã kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ gia đình. Thông qua sự kết nối của cô giáo Hoàng Thị Diệu Loan-giáo viên Trường THPT Trần Quốc Tuấn (thị trấn Phú Thiện), anh Phạm Đình Quý-đại diện Quỹ “Những tấm lòng nhân ái” tại Hà Nội đã tài trợ toàn bộ kinh phí hỗ trợ gia đình xây dựng căn nhà mới. Hiện tại, vợ chồng ông Trinh đã trở về địa phương và đang thực hiện cách ly tại nhà.

Ông Phạm Đình Quý-Đại diện Quỹ Những tấm lòng nhân ái phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Vũ Chi

Dịp này, Quỹ “Những tấm lòng nhân ái” cũng hỗ trợ 8 phần quà cho các gia đình đang thuộc diện cách ly tại nhà của thôn Ia Ptau.

* Cụm thi đua số 2, Công an tỉnh Gia Lai (gồm 11 đơn vị thuộc khối Cảnh sát nhân dân) vừa phối hợp với Công an huyện Krông Pa và chính quyền địa phương khởi công xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội trao tặng gia đình Đại úy Trần Trọng Đức-Trưởng Công an xã Chư Gu (huyện Krông Pa) có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số 2, Công an tỉnh khởi công xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội. Ảnh: Nguyễn Hữu

Đồng chí Trần Trọng Đức là cán bộ luôn tận tâm trong công việc, không ngại khó, tích cực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Gia đình đồng chí Đức hoàn cảnh khó khăn, chưa có nhà ở, phải chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ già, công việc của vợ chưa ổn định và đang nuôi 2 con nhỏ. Với truyền thống “tương thân, tương ái”, Cụm thi đua số 2 Công an tỉnh đã phát động cán bộ, chiến sĩ quyên góp, ủng hộ được số tiền 70 triệu đồng, gia đình đóng góp thêm để xây dựng căn nhà kiên cố.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh-khẳng định: Hoạt động quyên góp, xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội cho đồng chí Đức đã thể hiện tấm lòng của mỗi cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị Cụm thi đua số 2 nói riêng và những hoạt động xã hội từ thiện của Công an tỉnh Gia Lai trong thời gian qua nói chung, luôn sẻ chia với những khó khăn của người dân cũng như động viên kịp thời đồng chí, đồng đội để cùng nhau phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.