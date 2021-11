Đak Pơ: Tặng quà cho các đối tượng khó khăn

(GLO)- Ngày 11-11, Hội Chữ thập đỏ huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Câu lạc bộ Tấm lòng vàng An Khê (thị xã An Khê) và chính quyền địa phương tổ chức tặng quà cho các đối tượng khó khăn của huyện Đak Pơ.





Tặng quà cho người khuyết tật khó khăn xã Yang Bắc. Ảnh: Hồng Ngọc

Theo đó, Câu lạc bộ Tấm lòng vàng An Khê trực tiếp trao tặng 16 phần quà định kỳ tháng 11 (400.000 đồng/phần) bao gồm: 10 kg gạo, 1 thùng mì tôm và một số nhu yếu phẩm khác kèm theo 100 ngàn đồng tiền mặt cho các đối tượng: trẻ mồ côi, người khuyết tật, người già neo đơn, bệnh tật, tai biến… có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Yang Bắc và Ya Hội.



Được biết, với tinh thần “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” do Hội Chữ thập đỏ huyện Đak Pơ phát động, trong 8 năm qua (từ năm 2014 đến nay), Câu lạc bộ Tấm lòng vàng An Khê đã hỗ trợ hàng tháng cho 16 đến 20 đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với trị giá khoảng 800 triệu đồng cùng nhiều chương trình an sinh xã hội khác.



HỒNG NGỌC