Tiếp nhận hơn 70 tấn hàng hỗ trợ người dân TP. Hồ Chí Minh

(GLO)- Chiều 11-9, chương trình “7 ngày một đợt xe chở hàng” do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức đã tiếp nhận hơn 70 tấn hàng do cán bộ và Nhân dân trong tỉnh ủng hộ người dân TP. Hồ Chí Minh.

Hơn 70 tấn hàng được đóng góp để gửi vào hỗ trợ người dân TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Lê Đại

Hơn 70 tấn hàng gồm: gạo, mì tôm, rau củ quả các loại (su su, bầu, bí, chanh, thanh long…) do cán bộ và Nhân dân tại các địa phương như: thị xã An Khê, các huyện Chư Prông, Kbang, Mang Yang, Kông Chro, Đak Pơ, Chư Păh ủng hộ. Toàn bộ số hàng trên được chương trình “7 ngày một đợt xe chở hàng” và nhóm thiện nguyện “Team Gia Lai hướng về TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương” phân loại, đóng gói vận chuyển vào TP. Hồ Chí Minh để kịp thời hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Ngoài ra, người dân có thể liên hệ qua tổng đài an sinh xã hội Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai (số 034.735.8181) để gửi hàng miễn phí cho người thân tại TP. Hồ Chí Minh.