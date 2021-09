Gia Lai chung tay vượt qua đại dịch

(GLO)- Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự chung tay hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã cơ bản được kiểm soát.





Chung tay góp sức



Ngày 14-9, hệ thống Agribank đã hỗ trợ 1 tỷ đồng cho công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Dự-Giám đốc Agribank Gia Lai-chia sẻ: Agribank luôn tích cực triển khai các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ địa phương trong nhiều lĩnh vực như: giáo dục, y tế, xây nhà tình nghĩa... Từ đầu năm đến nay, Agribank đã tham gia công tác an sinh xã hội hơn 3 tỷ đồng, phần lớn kinh phí ủng hộ công tác phòng-chống dịch Covid-19.



Theo ông Nguyễn Dự, bên cạnh công tác an sinh xã hội, Agribank luôn thực thi nghiêm túc, hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia, đặc biệt là chương trình hỗ trợ khách hàng khắc phục khó khăn do đại dịch Covid-19 như: ưu đãi về tín dụng, ưu đãi về phí trong hoạt động thanh toán. “Thời gian tới, Agribank tiếp tục hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn, tích cực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, chung tay cùng địa phương trong công tác phòng-chống dịch”-Giám đốc Agribank Gia Lai nhấn mạnh.

Đại diện Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng các nhà tài trợ trao tặng trang phục bảo hộ cho ngành Y tế Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện



Trước đó, sáng 26-8, Công ty TNHH một thành viên Thành Thành Công Gia Lai đã trao tặng máy thở, vật tư trị giá 2 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đơn vị bàn giao 5 máy thở AIRVO2 (New Zealand), 35.700 chiếc khẩu trang N95 và 5.500 bộ bảo hộ cấp 3 cho các bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 cùng lực lượng tham gia công tác phòng-chống dịch.



Bà Vũ Thị Lan-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thành Thành Công Gia Lai-cho hay: Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn vị luôn đồng hành với địa phương trong công tác phòng-chống dịch. Đơn vị cũng mong muốn được tỉnh quan tâm hỗ trợ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho cán bộ, nhân viên, người lao động để chủ động sản xuất kinh doanh an toàn.



Đoàn kết vượt qua đại dịch

Hơn 2 tháng qua, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã triển khai 2 cuộc vận động quyên góp hỗ trợ các bệnh viện điều trị Covid-19 và lực lượng tuyến đầu phòng-chống dịch. Qua đó, các doanh nghiệp, đơn vị ủng hộ vật chất, trang-thiết bị và kinh phí phòng-chống dịch với số tiền hàng tỷ đồng. Ông Dương Dã-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối-thông tin: “Thường trực Đảng ủy và Ban Thường vụ đã có chủ trương huy động các doanh nghiệp, cơ quan, ban, ngành của tỉnh chung tay hỗ trợ công tác phòng-chống dịch. Các đơn vị trong khối cũng hết sức trách nhiệm, nhiệt tình ủng hộ kinh phí và vật chất”.



Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được kiểm soát. Ông Nguyễn Đình Tuấn-Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế-nhìn nhận: “Mọi sự hỗ trợ đều vô cùng ý nghĩa và kịp thời, chung tay góp sức giúp ngành Y tế trang bị cho các bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 và lực lượng tuyến đầu đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Sự giúp đỡ của các đơn vị, cá nhân giúp tỉnh có thêm điều kiện để phòng-chống dịch kịp thời, hiệu quả, sớm đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới”.



NHƯ NGUYỆN