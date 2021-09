An Khê chuyển 5 tấn hàng ủng hộ người dân TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương

(GLO)- Ngày 4-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức vận chuyển 5 tấn hàng, trong đó có 4 tấn rau củ quả, 3 tạ gạo và 30 thùng mì tôm ủng hộ người dân TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê tổ chức vận chuyển hơn 4 tấn hàng hóa ủng hộ người dân TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ảnh: Ngọc Minh

Nhằm hưởng ứng chương trình “7 ngày một đợt xe chở hàng” do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê đã đứng ra vận động, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, xã, phường, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã ủng hộ nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm hỗ trợ người dân các tỉnh, thành phố phía Nam bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Nhà xe Vương Tấn Dũng (thị xã An Khê) ủng hộ phương tiện vận chuyển hàng hóa.

Hiện nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân và Mạnh Thường Quân trong và ngoài thị xã ủng hộ rau củ quả và nhu yếu phẩm nhằm chung tay san sẻ khó khăn với người dân các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng dịch Covid-19.