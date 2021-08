Ngân hàng Hàng Hải-Chi nhánh Gia Lai khai trương máy "ATM gạo" hỗ trợ người dân

(GLO)- Ngày 19-8, Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam-chi nhánh Gia Lai phối hợp với các Mạnh Thường Quân khai trương máy “ATM gạo” tại trụ sở số 40A Hùng Vương, TP. Pleiku.





Người dân tới nhận gạo tại máy "ATM gạo" Ngân hàng Hàng Hải-Chi nhánh Gia Lai. Ảnh: Hà Đức Thành

Theo đó, mỗi người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 khi cần hỗ trợ sẽ được nhận 7 kg gạo/lần/tuần. Để đảm bảo an toàn trong phòng-chống dịch, Ngân hàng đã gửi phiếu đến UBND các xã, phường trên địa bàn TP. Pleiku để chuyển đến tay người dân, trên phiếu ghi rõ khung giờ nhận gạo. Máy “ATM gạo” phục vụ bà con các ngày thứ 5, 6, 7 hàng tuần.



Được biết, trong đợt đầu, Ngân hàng Hàng Hải-Chi nhánh Gia Lai hỗ trợ 3 tấn gạo, sau đó ngân hàng sẽ kêu gọi các Mạnh Thường Quân tiếp tục hỗ trợ để duy trì máy “ATM gạo” nhằm góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.



HÀ ĐỨC THÀNH