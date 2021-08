An Khê: Bàn giao nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo

(GLO)- Chiều 2-8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình chị Thân Thị Thừa-hộ nghèo ở tổ 3, phường An Tân.





Bàn giao nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình chị Thân Thị Thừa. Ảnh: Ngọc Anh

Hoàn cảnh gia đình chị Thừa rất khó khăn, chồng mất sớm, 2 con còn nhỏ. Thời gian qua, mấy mẹ con chị phải ở nhờ căn nhà của anh trai tại phường An Phú (thị xã An Khê). Sau đó, gia đình chị được UBND thị xã An Khê cấp đất tái định cư tại tổ 3, phường An Tân.



Căn nhà có diện tích 100 m2, gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, nhà bếp và công trình phụ. Tổng kinh phí xây dựng là trên 186 triệu đồng; trong đó, nguồn “Quỹ cứu trợ” tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình, dòng họ đóng góp.



Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê và các ban, ngành, đoàn thể của địa phương cũng đã trao tặng một số phần quà hỗ trợ cho gia đình chị Thân Thị Thừa.



NGỌC ANH