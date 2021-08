An Khê: Bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo

(GLO)- Chiều 4-8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Agribank-Chi nhánh thị xã An Khê Đông Gia Lai bàn giao nhà tình nghĩa cho 2 hộ nghèo là gia đình ông Đinh Mến (làng Pơ Nang) và ông Đinh Lang (làng Nhoi, xã Tú An).

Ông Phạm Đồng Thanh-Giám đốc Agribank-Chi nhánh thị xã An Khê Đông Gia Lai (ngoài cùng bên trái) trao nhà cho gia đình ông Đinh Mến (làng Pơ Nang, xã Tú An). Ảnh: Ngọc Anh

Theo đó, ngôi nhà được làm bằng gỗ, mái lợp ngói (theo kiểu nhà sàn của người Bahnar); mỗi căn nhà có diện tích 28 m2. Tổng kinh phí xây dựng 2 căn nhà trên 140 triệu đồng. Trong đó, nguồn “Quỹ cứu trợ” tỉnh Gia Lai hỗ trợ 50 triệu đồng; Agribank-Chi nhánh thị xã An Khê Đông Gia Lai hỗ trợ 50 triệu đồng; phần còn lại do gia đình, bà con dòng họ đóng góp; đoàn viên, thanh niên trong làng hỗ trợ ngày công xây dựng.

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã và các đoàn thể; Agribank-Chi nhánh thị xã An Khê Đông Gia Lai đã tặng quà cho 2 gia đình.