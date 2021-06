Cô giáo trẻ ung thư vòm hầu

(GLO)- Đi dạy được mấy tháng, cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Thiện (Trường Mẫu giáo Hoa Sen, xã Xuân An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) phải làm đơn xin nghỉ để điều trị bệnh ung thư vòm hầu. Gia cảnh khó khăn, việc chữa bệnh kéo dài, cô Thiện hiện rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Chúng tôi đến thăm đúng lúc cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Thiện mới đi điều trị bệnh ở Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh về. Đang ngồi trò chuyện thì cô vội chạy đi nôn thốc nôn tháo. Cô chia sẻ: “Đó là do tác dụng phụ của thuốc hóa trị, không những làm co thắt dạ dày gây ói mửa mà còn tăng huyết áp, sốt cao”. Chính vì vậy mà cuộc trò chuyện của chúng tôi thỉnh thoảng bị ngắt quãng.

Cô Thiện sinh năm 1999 ở thôn An Xuân 1, xã Xuân An, thị xã An Khê. Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai, tháng 9-2020, cô nhận công tác tại Trường Mẫu giáo Hoa Sen. Tình yêu thương dành cho các em nhỏ chưa tròn năm học thì cô Thiện phát hiện mình mắc bệnh ung thư vòm hầu. Được gia đình, nhà trường động viên, cô xốc lại tinh thần, quyết tâm “chiến đấu” với căn bệnh quái ác. Không muốn làm ảnh hưởng tới công việc của nhà trường, cô Thiện làm đơn xin tạm nghỉ để tập trung chữa bệnh.

Những ngày sống trong nỗi lo sợ bệnh tật, cùng với sự động viên của người thân, bạn bè, đồng nghiệp, cô Thiện được mẹ là bà Đặng Thị Mai theo sát chăm sóc. Bà Mai chia sẻ: “Thời gian tiến hành hóa trị khoảng 3 tháng, sau đó chuyển sang xạ trị. Mặc dù có bảo hiểm y tế nhưng chi phí hóa trị hết gần 100 triệu đồng. Số tiền này vợ chồng tôi vay mượn và được các thầy-cô giáo quyên góp ủng hộ”.

Cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Thiện đang rất cần được giúp đỡ để điều trị bệnh. Ảnh: Ngọc Minh

Theo bà Mai, mọi chi tiêu trong gia đình đều trông vào mấy sào lúa, hơn 1 ha mía, mì và công việc phụ hồ của chồng bà. Mặc dù kinh tế khó khăn nhưng vợ chồng bà cố lo cho 4 người con ăn học. 2 người con đầu đã học xong đại học ra trường mới đi làm. Sau cô Thiện là người em chuẩn bị vào lớp 9. “Kinh tế gia đình tôi hiện rất khó khăn mà việc điều trị bệnh cho Thiện phải kéo dài và tốn kém nên rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm”-bà Mai mong mỏi.

Bà Thái Thị Bích Vân-Chủ tịch Công đoàn Trường Mẫu giáo Hoa Sen-cho hay: “Khi biết cô Thiện mắc bệnh hiểm nghèo, lãnh đạo nhà trường đã tới thăm hỏi, chia sẻ cùng gia đình. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã cũng kêu gọi cán bộ, giáo viên quyên góp hơn 35 triệu đồng ủng hộ cô Thiện. Rất mong sự trợ giúp của những tấm lòng hảo tâm để cô Thiện được điều trị bệnh kịp thời”.

Mọi sự giúp đỡ cô Nguyễn Thị Mỹ Thiện xin liên bà Đặng Thị Mai, số điện thoại: 0397193949 hoặc gửi về Báo Gia Lai, 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số điện thoại: 0943065095 ).

NGỌC MINH