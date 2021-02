Đức Cơ: Điểm sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Nhiều năm qua, huyện Đức Cơ là một trong những địa phương ở tỉnh Gia Lai luôn dẫn đầu về phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN).

Đông đảo các tầng lớp nhân dân huyện Đức Cơ tham gia HMTN. Ảnh: Hồng Ngọc

Ngày 25-2, tại thị trấn Chư Ty, Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện Đức Cơ phối hợp với Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tổ chức chương trình hưởng ứng chiến dịch “Vận động HMTN dịp Tết và Lễ hội xuân hồng” đợt 1-2021. Tại đây, trên 600 cán bộ, viên chức, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và người dân đăng ký hiến máu. Đặc biệt, tham gia hiến máu lần này còn có lãnh đạo Huyện ủy, UBND và các ban, ngành của huyện.



Có mặt tại buổi hiến máu, ông Vũ Mạnh Định-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện-cho biết: “Ngay sau khi có kế hoạch của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh, chúng tôi đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn, huy động cán bộ, chiến sĩ, người dân tích cực tham gia HMTN. Riêng bản thân tôi đã hiến máu 2-3 lần”.



Để đảm bảo phòng-chống dịch Covid-19, các tình nguyện viên tham gia hiến máu đều được y-bác sĩ đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe, hướng dẫn khai báo y tế, rửa tay sát khuẩn và thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang. Chị Kpuih Pem (làng Krêl, xã Ia Krêl) cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia hiến máu. Sau khi hiến máu xong, tôi thấy sức khỏe bình thường. Tôi sẽ tiếp tục hiến máu trong những đợt tiếp theo”.

Buổi HMTN đảm bảo khoảng cách an toàn cho các tình nguyện viên. Ảnh: Hồng Ngọc

Còn anh Lê Trung Thành-Bí thư Đoàn trường THPT Lê Hoàn-chia sẻ: “Hàng năm, ngoài việc tham gia hiến máu, tôi còn vận động 10-20 cán bộ, giáo viên trong trường tham gia. Tôi thấy rất vui và hạnh phúc khi góp một phần giúp cho người bệnh có thêm niềm tin vào ngày mai tươi sáng”.



Trong khi đó, cùng chồng tham gia HMTN nhiều năm liền, chị Nguyễn Thị Trang-cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện-vui vẻ nói: “Qua thực tế, tôi hiểu hơn về ý nghĩa của việc hiến máu cứu người. Vì vậy, từ năm 2015 đến nay, vợ chồng tôi đều tham gia hiến máu và vận động thêm bạn bè, người thân cùng hưởng ứng”.



Ông Hoàng Minh Công-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện-cho hay: “Hàng năm, Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trực tiếp với các thông điệp: “Hiến giọt máu đào-Trao niềm hy vọng”, “Hiến máu cứu người-Một nghĩa cử cao đẹp” hay “Một giọt máu-Triệu tấm lòng”... Vì vậy, phong trào HMTN đã lan tỏa sâu rộng. Năm 2020, qua 4 đợt HMTN, Ban Chỉ đạo huyện đã tiếp nhận được 1.228 đơn vị máu an toàn, đạt 130% chỉ tiêu kế hoạch do Ban Chỉ đạo tỉnh giao, vượt 277 đơn vị máu so với năm trước”.



