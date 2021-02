Báo Tuổi Trẻ tặng 300 suất quà Tết cho người nghèo huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Sáng 2-2, Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Tết sẻ chia cùng Tuổi Trẻ" trao 300 phần quà cho người nghèo ở huyện Kbang và huyện Đak Pơ.

Đại diện Báo Tuổi Trẻ và Tỉnh Đoàn Gia Lai trao quà cho người nghèo xã Lơ Ku, huyện Kbang. Ảnh: Đức Thụy

Tại xã Lơ Ku (huyện Kbang), đại diện Báo Tuổi trẻ đã trao 150 suất quà cho các hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất quà trị giá 700 ngàn đồng, do bạn đọc báo Tuổi Trẻ tài trợ. Tiếp đó, Báo Tuổi Trẻ đã trao 150 suất quà cho người nghèo xã An Thành, huyện Đak Pơ.

Ông Trương Công Hạnh-Chủ tịch UBND xã An Thành-cho biết, đa phần người dân của xã là đồng bào dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn. Do đó, những món quà do bạn đọc báo Tuổi Trẻ tặng có ý nghĩa rất lớn với bà con trong dịp Tết Tân Sửu.

Người dân đến nhận quà thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch Covid-19. Ảnh: Đức Thụy

Được biết, chương trình “Tết sẻ chia cùng Tuổi Trẻ” dành 7.300 phần quà với tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng để tặng học sinh, người nghèo bị ảnh hưởng bởi bão lũ, hạn hán và đại dịch Covid-19 ở 23 tỉnh trong cả nước, trong đó có Gia Lai. Hoạt động này nhằm góp phần sẻ chia khó khăn, động viên người nghèo vui đón Tết.

ĐỨC THỤY