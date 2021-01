Trung ương Hội LHPN Việt Nam thăm và tặng quà tại thị xã An Khê

(GLO)- Chiều 3-1, Đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam do bà Bùi Thị Hòa-Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã An Khê nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Cùng đi có bà Rơ Chăm H’Hồng-Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai và lãnh đạo thị xã An Khê.





Trung ương Hội LHPN Việt Nam thăm các gia đình chính sách trên địa bàn thị xã An Khê. Ảnh: Thế Huynh

Đợt này, đoàn công tác đã thăm hỏi, tặng 13 suất quà, giá trị mỗi suất 1 triệu đồng cho 2 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, 5 gia đình chính sách trên địa bàn thị xã và 6 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại làng Pốt (xã Song An, thị xã An Khê)





Tại các nơi đến thăm, bà Bùi Thị Hòa đã ân cần thăm hỏi động viên, chúc các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách sức khỏe, sống lâu, sống khỏe để giáo dục con cháu phát huy tinh thần cách mạng, cùng đóng góp xây dựng quê hương đất nước.



THẾ HUYNH