Tặng 230 suất quà Tết cho người nghèo thị xã An Khê

(GLO)- Ngày 21-1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với gia đình bà Lê Thị Ngọc (330/15A Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình "Xuân Yêu thương" tặng quà cho người nghèo trên địa bàn xã Song An và Tú An, thị xã An Khê.

Tặng quà cho các hộ nghèo xã Song An, thị xã An Khê. Ảnh: Hồng Ngọc

Theo đó, chương trình đã trao tặng 230 suất quà (400.000 đồng/suất) cho các hộ nghèo dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người già neo đơn của 2 xã Song An, Tú An. Quà tặng gồm: gạo, mì tôm, chăn ấm và nhu yếu phẩm.

Dịp này, đoàn cũng đã đến thăm và trao tặng 40 suất quà (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng) cho các bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Tổng trị giá hoạt động thiện nguyện là trên 112 triệu đồng, do gia đình bà Lê Thị Ngọc tài trợ.

HỒNG NGỌC