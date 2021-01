Huy động được trên 1.200 tỷ đồng từ chương trình 'Mùa xuân cho em'

Dự kiến, chương trình “Mùa xuân cho em” lần thứ 14 sẽ tiếp nhận khoảng 100 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.



Gia Lai quan tâm chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Ngày 4/1, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) tổ chức thông tin về chương trình "Mùa xuân cho em" lần thứ 14 năm 2021.



Theo Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Hoàng Văn Tiến, chương trình "Mùa xuân cho em” là hoạt động trọng tâm của Quỹ được tổ chức thường niên nhằm kêu gọi các tổ chức, cá nhân đóng góp nguồn lực hỗ trợ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tri ân các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã có những đóng góp hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trong năm qua.



Qua 13 lần tổ chức, chương trình đã huy động được hơn 1.200 tỷ đồng, hỗ trợ cho gần 1 triệu lượt trẻ em (thông qua các chương trình: cấp học bổng; cung cấp hệ thống nước sạch; hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em mắc các bệnh dị tật tim bẩm sinh, dị tật về mắt, dị tật vận động; xây dựng lớp học, nhà nội trú cho trẻ em vùng khó khăn, miền núi; giúp đỡ trẻ mồ côi, lang thang, cơ nhỡ, cứu trợ kịp thời cho các em vùng thiên tai, bệnh dịch... ).



Dự kiến, chương trình “Mùa xuân cho em” lần thứ 14 sẽ tiếp nhận khoảng 100 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.



“Mùa xuân cho em” lần thứ 14 sẽ diễn ra bằng một câu chuyện dưới sự dẫn dắt xuyên suốt của Nghệ sỹ Ưu tú Xuân Bắc - Đại sứ thiện chí của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.



Chương trình có ba hoạt cảnh xen lẫn các phóng sự về trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh; những khó khăn của trẻ em tại miền Trung sau thiên tai, bão lũ và sự hỗ trợ của Quỹ cho các em.



Đặc biệt, chương trình cũng dành một phần hoạt cảnh để nói về trẻ em dân tộc Đan Lai - nhóm dân tộc hiện sinh sống tại vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An và những hoạt động của Quỹ nhằm tạo điều kiện, cơ hội cho trẻ em giao lưu với trẻ em các dân tộc khác, phát triển đời sống, góp phần bảo tồn và phát triển bền vững tộc người thiểu số Đan Lai theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.



Nhân dịp này, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ trao Bằng khen cho các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2020.



Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam sẽ giới thiệu các chương trình, dự án mới của Quỹ để các doanh nghiệp, nhà hảo tâm nắm được thông tin và tham gia đồng hành cùng Quỹ.



Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà cho biết nhờ sự ủng hộ, đồng hành và tin tưởng của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, nên dù trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID -19 và thiên tai, bão lũ, năm 2020, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam vẫn huy động được nhiều nguồn lực để trợ giúp hàng triệu trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn.



Qua 28 năm hoạt động, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam các cấp đã huy động được gần 7.200 tỷ đồng hỗ trợ cho trên 33 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên toàn quốc.



Tuy nhiên, trong tổng số gần 26 triệu trẻ em dưới 16 tuổi, vẫn còn gần 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, gần 2,5 triệu trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, do đó Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà bày tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm hơn nữa của toàn xã hội để các em có được cuộc sống, tương lai tốt đẹp hơn...



Chương trình “Mùa xuân cho em” lần thứ 14 sẽ diễn ra tại Nhà hát lớn (Hà Nội) và được truyền hình trực tiếp vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 10/1, trên VTV2 - Đài truyền hình Việt Nam.

Theo Minh Huệ (TTXVN/Vietnam+)