Tặng 2.500 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Đối tượng được tặng thẻ bảo hiểm y tế thuộc diện tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình nhưng chưa tham gia) tại 10 tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của bão, lũ.



Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh vùng khó khăn

Kiểm tra thẻ bảo hiểm y tế trước khi phát cho người dân. (Ảnh: PV/Vietnam+)



Trong những ngày qua mưa lũ lớn liên tục, kéo dài đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản và đời sống của người dân tại một số khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Hưởng ứng lời kêu gọi của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước... Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tổ chức 5 đoàn công tác ủng hộ, tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân tại các vùng bị thiệt hại do bão, lũ.



Kinh phí tổ chức các hoạt động tặng thẻ bảo hiểm y tế dự kiến khoảng 2 tỷ đồng, mức hỗ trợ cho mỗi tỉnh, thành phố là 200 triệu đồng, được trích từ quỹ hoạt động tình nghĩa của ngành.



Đối tượng được tặng thẻ bảo hiểm y tế là những người thuộc diện tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình (nhưng chưa tham gia) tại 10 tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của bão, lũ gồm: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum. Dự kiến tại mỗi tỉnh, thành phố sẽ có tối đa 250 thẻ bảo hiểm y tế được trao tặng cho người dân tại các huyện, xã bị thiệt hại nặng do bão, lũ.



Song song với hoạt động này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân quyên góp tiền để mua thẻ bảo hiểm y tế tặng cho người dân bị thiệt hại do bão, lũ vừa qua.



Kết luận cuộc họp về kế hoạch hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ chiều ngày 2/11, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết: “Thẻ bảo hiểm y tế là món quà ý nghĩa của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành bảo hiểm xã hội cùng chung tay, đóng góp ủng hộ đồng bào nơi lũ đi qua.”



“Chuyến đi này vừa để thăm hỏi bà con vùng lũ, vừa để nắm bắt tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại các địa phương. Qua đó sẽ có giải pháp hỗ trợ kịp thời, đảm bảo hoạt động hiệu quả của bảo hiểm xã hội các địa phương, đáp ứng nhu cầu và an sinh xã hội cho người dân”, ông Nguyễn Thế Mạnh nói.

Theo Hồng Kiều (Vietnam+)