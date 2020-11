Hội Chữ thập đỏ Gia Lai thăm, tặng quà người dân Quảng Bình bị ảnh hưởng lũ lụt

(GLO)- Chiều 11-11, Đoàn từ thiện Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai do ông Lê Đức Lâu-Chủ nhiệm Câu lạc bộ thiện nguyện “Ngôi nhà yêu thương” (trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh) làm trưởng đoàn đã đến tỉnh Quảng Bình để thực hiện nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo.





Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm trước khi khởi hành. Ảnh: Như Nguyện

Dịp này, đoàn sẽ trao 1.138 phần quà với tổng giá trị trên 416 triệu đồng; trong đó, 750 phần (400 ngàn đồng/phần) dành cho các hộ dân và 388 phần quà (300 ngàn đồng/phần) cho các em học sinh ở xã Quảng Tân, Quảng Sơn (TP. Đồng Hới) và xã Trọng Hóa (huyện Minh Hóa). Riêng 388 phần quà cho học sinh do Câu lạc bộ thiện nguyện “Ngôi nhà yêu thương” huy động các Mạnh Thường Quân đóng góp.



Được biết, đây là chuyến cứu trợ thứ hai do Hội Chữ thập đỏ Gia Lai tổ chức. Tính đến ngày 11-11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tiếp nhận gần 600 triệu đồng, 300 cái chăn len, gần 500 thùng mì tôm, gần 2,6 tấn gạo và các nhu yếu phẩm khác… do các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn tỉnh đóng góp để hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt tại miền Trung. Công tác vận động đóng góp hướng về miền Trung ruột thịt vẫn sẽ tiếp tục đến ngày 10-12.

NHƯ NGUYỆN