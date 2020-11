Chư Sê: Hơn 400 người hiến máu tình nguyện

(GLO)- Sáng 6-11, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, Hội Chữ thập đỏ huyện phối hợp với Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tổ chức lễ phát động hiến máu tình nguyện đợt II năm 2020.





Đông đảo các tầng lớp nhân dân huyện Chư Sê tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Hồng Ngọc

Với thông điệp “Sẻ giọt máu đào-Trao niềm hy vọng”, chương trình đã thu hút hơn 400 cán bộ, viên chức, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn huyện đăng ký hiến máu. Kết quả, Ban tổ chức đã tiếp nhận được 384 đơn vị máu an toàn, bổ sung vào ngân hàng máu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.



Năm 2020, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Chư Sê đã hoàn thành tổ chức 2 đợt hiến máu tình nguyện, thu được 848 đơn vị máu an toàn, đạt trên 121% chỉ tiêu do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh giao.

HỒNG NGỌC