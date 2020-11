Chủ doanh nghiệp giàu lòng thiện nguyện

(GLO)- Không chỉ kinh doanh giỏi, ông Nguyễn Thái Lai-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Thương mại Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.



Cơ sở thiện nguyện Từ Tâm Gia Lai tặng quà người khuyết tật, neo đơn

Câu lạc bộ thiện nguyện "Ngôi nhà yêu thương" chuyển hàng cứu trợ đến người dân vùng lũ



Kinh doanh giỏi



Sau nhiều lần hẹn, chúng tôi mới gặp được ông Lai. Bởi lẽ, vào thời điểm này, ông luôn bận rộn với công việc kinh doanh và công tác Hội Chữ thập đỏ huyện cũng như tham gia phòng-chống lụt bão.

Ông Lai sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở An Nhơn (tỉnh Bình Định). Năm 2001, sau khi tốt nghiệp trung cấp xây dựng, ông về làm việc cho một công ty xây dựng tại thị xã An Khê. Năm 2004, ông lập gia đình rồi chuyển về thôn Tân Lập (xã Tân An, huyện Đak Pơ) sinh sống.

Để tăng thu nhập cho gia đình, ông trồng thêm cây cảnh bán và nhận thầu các công trình xây dựng. Năm 2011, sau khi gom góp được một số vốn, ông thành lập Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Thương mại Đak Pơ.

Ông Nguyễn Thái Lai (bìa trái) trao tiền hỗ trợ hộ khó khăn trên địa bàn huyện Đak Pơ. Ảnh: Nhật Hào



Hiện nay, Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp, san lấp mặt bằng và buôn bán vật liệu; doanh thu mỗi năm đạt 4-5 tỷ đồng. Công ty có 5 nhân viên với mức lương 5-12 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh thực hiện nghĩa vụ thuế, Công ty cũng đóng đầy đủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp cho nhân viên. Vào mùa vụ, Công ty tạo việc làm cho hơn 100 lao động tại địa phương, những tháng bình thường 20-40 lao động.



Thành công trong kinh doanh, song ông Lai vẫn luôn giữ lối sống giản dị, thân thiện và hòa nhã với mọi người. Mới đây, ông được bầu làm Hội trưởng Hội Doanh nghiệp huyện Đak Pơ.



Tích cực làm từ thiện



Tuy bận rộn với công việc kinh doanh nhưng ông Lai vẫn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Trong vai trò là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện, ông tích cực tham gia vận động xây dựng và phát triển Quỹ nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ để giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn. Mỗi lần Hội Chữ thập đỏ huyện hoặc các đoàn thể vận động quyên góp cho các chương trình thiện nguyện, nhân đạo trên địa bàn, cá nhân ông thường đóng góp từ 1 đến 6 triệu đồng.



Đặc biệt, những năm gần đây, vào các dịp Tết Nguyên đán, ông thường hỗ trợ gạo cho các hộ nghèo. Đặc biệt, năm 2017, ông hỗ trợ hộ gia đình chính sách Đinh Thị Lal (làng Jrodơng, xã Yang Bắc) 60 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Mới đây, ông hỗ trợ 7,2 triệu đồng mua nhiên liệu để Hội Lái xe 81 và 2 xe khác chở hàng hỗ trợ cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Đầu năm 2020, ông Lai quyết định mỗi tháng hỗ trợ 200 ngàn đồng để ông Nguyễn Ngọc Minh (thôn Tân Lập, xã Tân An) trang trải cuộc sống. Được biết, ông Minh đã ngoài 60 tuổi, không có vợ con và sống với người em trai. “Anh em tôi tuổi đã cao, lại hay đau ốm. Được ông Lai hỗ trợ tiền mua gạo hàng tháng, anh em tôi bớt khó khăn hơn. Chúng tôi rất cảm kích tấm lòng của ông ấy”-ông Minh bày tỏ.



Khi được hỏi về các hoạt động thiện nguyện, ông Lai bộc bạch: “Tuy lợi nhuận hàng năm của Công ty chưa cao nhưng tôi vẫn muốn dành một ít để góp phần hỗ trợ cho người nghèo, giúp họ vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống”.

Trao đổi với chúng tôi về những việc làm nghĩa tình của ông Lai, bà Võ Thị Kim Hoàng-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Đak Pơ-cho rằng: “Những việc làm của ông Lai đã góp phần cùng địa phương thực hiện chương trình an sinh xã hội trên địa bàn. Bởi vậy, ông Lai nhiều lần được các ngành, các cấp khen thưởng. Mới đây, ông được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen vì đã đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động nhân đạo giai đoạn 2015-2020”.

NHẬT HÀO