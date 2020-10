Mang Yang: Hơn 300 người hiến máu tình nguyện

(GLO)- Sáng 14-10, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2020.





Đông đảo các tầng lớp nhân dân huyện Mang Yang đăng ký hiến máu tình nguyện. Ảnh: Hồng Ngọc

Với thông điệp “Hiến máu cứu người-Sinh mệnh của bạn và tôi”, ngày hội đã thu hút trên 300 cán bộ, công nhân, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn huyện, đoàn viên, thanh niên và người dân đăng ký hiến máu. Kết quả, Ban tổ chức đã tiếp nhận được 273 đơn vị máu an toàn. Toàn bộ số máu trên được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh để phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh.



Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Mang Yang đã hoàn thành tổ chức 3 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được 720 đơn vị máu an toàn, đạt 144% kế hoạch do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh giao.

HỒNG NGỌC