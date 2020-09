An Khê: Bàn giao nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh

(GLO)- Sáng 26-9, Hội Cựu chiến binh thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã Song An tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình cựu chiến binh Trần Ngọc Giao (thôn Thượng An 3).





Hội Cựu chiến binh thị xã An Khê bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình cựu chiến binh Trần Ngọc Giao (thôn Thượng An 3). Ảnh: An Phát

Căn nhà có diện tích 35 m2, kết cấu tường gạch, mái tôn, nền lát gạch hoa. Tổng kinh phí xây dựng nhà hơn 65 triệu đồng, trong đó, Hội Cựu chiến binh thị xã hỗ trợ hơn 33 triệu đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ, hội viên.



Tại lễ bàn giao nhà, Hội Cựu chiến binh thị xã đã tặng 2 cây quạt điện cho gia đình cựu chiến binh Trần Ngọc Giao; Hội Cựu chiến binh xã Song An hỗ trợ gia đình 2,2 triệu đồng.



Được biết, đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) và kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai (10/12/1945-10/12/2020) của Hội Cựu chiến binh thị xã An Khê.

AN PHÁT