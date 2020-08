Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai làm 'tai giả' tặng y-bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19

(GLO)- Với mong muốn làm giảm bớt nỗi vất vả, nguy hiểm và áp lực mà các nhân viên y tế đang làm việc ở tuyến đầu chống dịch hàng ngày phải đối mặt, những ngày qua các cô giáo, các cụ già và các em đang được nuôi dưỡng và chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai đã cùng nhau làm những “tai giả” tặng y-bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19.





Các Cô, các cụ già và các em thiếu nhi ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp tỉnh làm những “Tai giả” gởi tặng các y-bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Hà Đức Thành

Nhìn thấy những y-bác sĩ tuyến đầu phải gồng mình với dịch bệnh, lại phải chịu nỗi đau khó chịu khi đeo khẩu trang nhiều giờ trong ngày, đội ngũ cán bộ, cô giáo, các cụ già và trẻ em đang được chăm sóc và nuôi dưỡng tại Trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh đã lên kế hoạch làm ra sản phẩm hỗ trợ để giúp các nhân viên y tế hạn chế đau vành tai khi làm việc. Lãnh đạo Trung tâm đã vận động các thành viên dùng dây thun bản to, dùng len để móc làm những tai giả, các tai giả này có tính thẩm mỹ, có thể giặt và tái sử dụng và đặc biệt là có sự mềm mại, có độ co giãn nhẹ khi đeo sẽ rất thoải mái, không đau đầu.



Trung tâm dự kiến làm khoảng 1.000 tai giả để gởi đến các y-bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch tại Đà Nẵng và Quảng Nam trong đợt này. Các cô ở trung tâm còn may thêm khẩu trang để gởi tặng nhân dân các tỉnh đang có người bị nhiễm COVID-19.

HÀ ĐỨC THÀNH