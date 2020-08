"Rụng tim" với những thức quà bà con huyện nghèo gửi xuống Đà Nẵng

Những loại nông sản mà người dân Nam Trà My đóng góp chỉ đơn giản là những luống rau, búp măng rừng nhưng chất chứa đầy tình cảm.



Chùm ảnh: Ngày đầu Đà Nẵng thực hiện đi chợ bằng phiếu ngày chẵn lẻ

Đà Nẵng - lạc quan, nhưng chớ chủ quan!



Sáng 21-8, UBMTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) cho biết đã tiếp nhận được hơn 9 tấn thực phẩm sạch từ người dân trên địa bàn huyện đóng góp, hỗ trợ người dân Đà Nẵng phòng chống dịch Covid-19. Số thực phẩm này sẽ được vận chuyển xuống Đà Nẵng vào trưa cùng ngày.











Những món quà quê đơn sơ nhưng chất chứa nhiều tình cảm Ảnh: Facebook Trần Vỹ Nguyễn





Trước đó, UBMTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My đã có thư kêu gọi người dân huyện miền núi nghèo này đóng góp kinh phí, rau củ quả để tiếp thêm thực phẩm cho các gia đình ở đồng bằng đang bị cách ly, giãn cách xã hội.



Những ngày qua, từ em nhỏ đến các cụ già tại huyện Nam Trà My đã tạm gác công việc hằng ngày, vào rừng, ra vườn tìm kiếm các sản vật để đóng góp hỗ trợ bà con đồng bằng đang phải gánh gồng với dịch bệnh. Những loại nông sản mà người dân nơi đây đóng góp thật đơn sơ nhưng chất chứa đầy tình cảm. Đó là những luống rau lủi, bó chè xanh, búp măng non, chuối chín, búp chuối, củ khoai lang, bí ngô, cà xanh, cà tím, đu đủ… Hình ảnh những em nhỏ lên rừng hái từng búp măng, các chị, các mẹ gùi nặng vai những bó rau rừng, những buồng chuối chín đi đóng góp chống dịch thật sự làm lay động lòng người.





Đóng gói thực phẩm chuẩn bị gửi xuống Đà Nẵng Ảnh: Facebook Trần Vỹ Nguyễn





Bà Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My, cho biết cứ mỗi lần sau thiên tai mưa lũ ở Nam Trà My là hàng chục đoàn người, đoàn xe ở đồng bằng đầy ắp quà, nhu yếu phẩm kịp thời lên huyện nhà để sẻ chia gian khó, vơi bớt một phần cực nhọc cho bà con. Nay, bà con ở đồng bằng gặp khó khăn, bà con miền núi không có tiền bạc chỉ xin góp tấm lòng với hy vọng sẽ là món quà đầy ý nghĩa cả mặt vật chất lẫn tinh thần, giúp bà con các vùng đang có dịch được tiếp thêm sức mạnh để chiến thắng đại dịch.





.

Những thức quê bà con gửi xuống phố Clip: Hoàng Thọ





Được biết, Nam Trà My là một trong số 62 huyện nghèo nhất nước. Nơi đây có phần đông là đồng bào dân tộc thiểu số, sống tại các nóc, làng xa xôi. Nam Trà My cũng nổi tiếng với cây sâm Ngọc Linh, một trong những loại sâm tốt nhất thế giới.



Hình ảnh người dân mang thực phẩm đi ủng hộ chống dịch:





Một phụ nữ gùi đầy ắp rau lủi trên lưng đưa đi hỗ trợ bà con đồng bằng chống dịch Ảnh: Facebook Trần Vỹ Nguyễn







Em bé hái búp măng rừng ủng hộ chống dịch Ảnh: Facebook Trần Vỹ Nguyễn











Bầu, bí, mướp









Những buồng chuối thơm ngon







Măng rừng







Chè xanh





Rau củ quả, búp chuối rừng







Bí ngô, đu đủ...





Măng non





Búp chuối, măng non đã sơ chế...





Phân loại rau quả, chuẩn bị gửi xuống phố





Rau lủi rừng







Đủ các loại thức quê sạch sẽ được gửi xuống Đà Nẵng Ảnh: Hoàng Thọ



Theo Tr.Thường (NLĐO)