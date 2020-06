Gia Lai: Tặng 550 suất quà cho người nghèo

(GLO)- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai vừa tổ chức chương trình khám-chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn và nạn nhân chất độc da cam xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện.





Tặng quà cho người dân khó khăn xã Ia Băng (huyện Chư Prông, Gia Lai). Ảnh: Hồng Ngọc

Theo đó, đội khám-chữa bệnh lưu động thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 500 người dân xã Ia Yeng, chi phí thuốc 50.000-70.000 đồng/người. Bên cạnh đó, Hội cũng tặng 500 suất quà (trị giá 180 ngàn đồng/suất) cho người dân đi khám bệnh. Kinh phí thực hiện chương trình là hơn 120 triệu đồng do Hội Chữ thập đỏ tỉnh tài trợ.



Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với chi đoàn Sở Tài chính và Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) cũng đã tặng 50 suất quà (510.000 đồng/suất) cho người dân khó khăn xã Ia Băng, huyện Chư Prông.

Hồng Ngọc