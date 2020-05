Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bệnh tật

(GLO)- Đó là nỗi đau quá lớn với một gia đình: Sinh được 2 cô con gái thì một mắc hội chứng down, một thiểu năng trí tuệ. Hàng ngày, chị Nguyễn Thị Lệ Thông (SN 1978, trú tại hẻm 42/18 Lý Nam Đế, tổ 5, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) chỉ biết quanh quẩn ở nhà chăm sóc con để chồng đi bán vé số kiếm sống. Nỗi cơ cực cứ dồn đuổi cả gia đình hàng bao nhiêu năm nay.

Căn nhà thuê của gia đình chị Thông nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Chúng tôi vừa đến cổng đã nghe tiếng gào thét của 2 đứa con. Chị Thông cho biết: Quê chị ở xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Cha mẹ mất sớm, gia đình lại đông anh em nên 15 tuổi chị đã phải vào TP. Hồ Chí Minh mưu sinh bằng nghề bán vé số. Tại đây, chị gặp gỡ rồi nên duyên chồng vợ với anh Trần Quốc Thắng (SN 1978) vào năm 2003. Năm 2004, cô con gái đầu lòng ra đời, 1 năm sau đó là cháu thứ 2. Cuộc sống khi ấy dẫu rất nhiều khó khăn nhưng họ luôn tự nhủ nếu chăm chỉ làm ăn thì hạnh phúc sẽ đến với mình.

Mẹ con chị Thông trong căn nhà thuê. Ảnh: Đ.Y

Vậy nhưng, sau đó, anh chị phát hiện cả 2 đứa con đều có những biểu hiện bất thường sau khi đưa đi thăm khám: cô con gái đầu Nguyễn Ngọc Yến (SN 2004) bị hội chứng down, con thứ 2 là Nguyễn Kim Phụng (SN 2005) bị thiểu năng trí tuệ. Do điều kiện gia đình quá khó khăn, thỉnh thoảng chị Thông mới đưa Yến đi tập vật lý trị liệu. Năm 2007, cả gia đình chuyển từ TP. Hồ Chí Minh về TP. Pleiku mưu sinh vì không kham nổi cuộc sống với chi phí sinh hoạt quá cao. Cả 2 đứa con được anh chị gửi tại Trung tâm Nuôi dưỡng, phục hồi chức năng bán trú cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh. Được 3 năm, do nhà trọ xa, các con ngày càng bệnh nặng nên anh chị đành để ở nhà, mỗi tháng chi phí thuốc thang mất gần 2 triệu đồng. Uống thuốc đều đặn thì bệnh các con có phần đỡ hơn, nhưng khi hết thuốc, cả 2 thi nhau la hét, nhiều lúc cào cấu cả cha mẹ. “Hàng ngày, chồng tôi đi bán vé số được 100-200 ngàn đồng, chỉ đủ cả nhà rau cháo qua ngày. Nhiều lúc khó khăn quá, chúng tôi đành đưa 2 con lên chùa xin cơm từ thiện”-chị Thông nghẹn ngào kể.

Trước hoàn cảnh quá ngặt nghèo, gia đình anh chị thỉnh thoảng được một số người giúp gạo, mắm muối đắp đổi qua ngày. Gia đình chị còn được chủ trọ cho nhập hộ khẩu để các con chị có cơ sở làm chế độ bảo trợ xã hội. Hiện mỗi tháng cháu Yến được trợ cấp 675.000 đồng. Với cháu Phụng, chị Thông mong ước cũng làm được chế độ để có thêm điều kiện thuốc thang.

Nói về hoàn cảnh gia đình chị Thông, ông Nguyễn Văn Lý-Tổ trưởng tổ dân phố 5-cho biết: Hoàn cảnh gia đình chị Thông rất đáng thương. Bà con trong tổ vẫn thường xuyên giúp đỡ nhưng cũng chỉ phần nào. Rất mong các nhà hảo tâm mở lòng giúp đỡ gia đình đáng thương này.

Mọi sự giúp đỡ cho gia đình xin liên hệ chị Nguyễn Thị Lệ Thông, số ĐT: 0392572029 hoặc gửi về Tòa soạn Báo Gia Lai-2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (gặp chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095 ).