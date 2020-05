(GLO)- Được thành lập trong mùa dịch Covid-19, nhóm “Trao túi gạo, gửi yêu thương” đã tạo nên kỳ tích trong vận động, quyên góp giúp đỡ người dân vùng khó. Từ ngày 28-4 đến 17-5, nhóm đã trao hơn 50 tấn gạo, hàng ngàn thùng mì tôm, trứng gà, xúc xích… cho người nghèo. Đặc biệt, đi tới đâu nhóm cũng tổ chức cho người dân những bữa ăn sáng đầy ý nghĩa.

Ngày 16-5, nhóm “Trao túi gạo, gửi yêu thương” phối hợp với UBND xã Hà Tây (huyện Chư Pah) tổ chức bữa ăn sáng và trao quà cho người nghèo tại xã vùng khó này. 4 giờ sáng, từ TP. Pleiku, đầu bếp Hiệp Vương (SN 1961) đã cùng nhiều bạn trẻ mang theo những vật dụng cần thiết để nấu bữa sáng “khủng” với 2.500 tô bún riêu dành tặng bà con nơi đây. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của Đoàn xã trong khâu chuẩn bị, 5 giờ 30 phút, 13 nồi bún riêu khổng lồ được bắc lên bếp.

Vừa nêm nếm những nồi bún riêu bốc khói thơm nức, đầu bếp Hiệp Vương vừa chia sẻ: “Khi mang đến cho bà con vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số những bữa ăn sáng thơm ngon, bổ dưỡng, tôi luôn chú trọng khâu an toàn vệ sinh thực phẩm. Do đó, tôi luôn tự tay chọn những nguyên liệu tươi ngon nhất, có xuất xứ rõ ràng. Quá trình chế biến cũng do tôi giám sát, kiểm tra để đảm bảo vệ sinh”. Cũng theo đầu bếp Hiệp Vương, khi nhìn bà con say sưa thưởng thức món ăn hay nghe các em nhỏ khoe rằng đây là lần đầu biết đến món bún riêu, ông càng có động lực để trổ tài đầu bếp tại làng nhiều hơn.

Chị Lê Hà trao quà cho người nghèo xã Hà Tây, huyện Chư Pah. Ảnh: N.G

Tổ chức những bữa ăn sáng cho người dân vùng khó là một phần việc được nhóm “Trao túi gạo, gửi yêu thương” chú trọng thực hiện. Bên cạnh đó, những túi gạo, thùng mì tôm, nhu yếu phẩm được trân trọng trao tận tay bà con đã góp phần san sẻ khó khăn trong lúc dịch bệnh. Ông Kưck (làng Kon Băh, xã Hà Tây) bày tỏ: “Hôm nay, mình và các con cháu được ăn sáng ngon lắm. Những phần quà này sẽ giúp gia đình mình trong lúc chờ thu hoạch mùa màng”. Không chỉ vậy, nhóm còn phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền giúp bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm, không ỷ lại, trông chờ vào các đoàn từ thiện. Nói về cách làm của nhóm thiện nguyện, ông Nguyễn Đức Minh-Bí thư Đảng ủy xã Hà Tây-nhận xét: “Tôi rất thích cách làm của nhóm khi phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để chung tay tổ chức cho bà con nghèo một ngày ý nghĩa. Cách nhóm cùng chính quyền tuyên truyền, nhắn nhủ bà con từ chuyện nói không với nạn tảo hôn, không sinh nhiều con, chú trọng việc học hành... rất tự nhiên, gần gũi”.

Với 5 thành viên “cứng” và hơn 20 thành viên không chính thức, nhóm “Trao túi gạo, gửi yêu thương” đã đi một hành trình khá dài, từ TP. Pleiku, Đức Cơ, Chư Sê, Chư Pưh đến Ia Grai, Chư Pah, Đak Đoa, Kbang trong vòng 20 ngày qua. Chị Lê Hà chia sẻ: “Để thực hiện chương trình, nhóm chúng tôi rất cảm ơn những tấm lòng thiện nguyện đã ủng hộ, giúp sức hết mình. Nếu không có họ, nhóm không thể làm được nhiều việc như thế trong một thời gian rất ngắn”. Cũng theo chị Hà, sau những hoạt động của nhóm “Trao túi gạo, gửi yêu thương”, chị và những người bạn đồng hành sẽ phối hợp với chính quyền một số địa phương giúp bà con vùng dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, cách làm bằng những giải pháp thiết thực: cung cấp phương tiện nghe như loa, radio được cài đặt sẵn các nội dung tuyên truyền về thay đổi nếp nghĩ, cách làm để người dân tiếp cận hàng ngày; tìm đầu ra cho các sản phẩm thủ công truyền thống của bà con như đan lát, dệt thổ cẩm…