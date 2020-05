Tặng 800 phần quà cho người nghèo huyện Kông Chro

(GLO)- Ngày 9-5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Hội từ thiện Vạn Thiện (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình tặng quà cho đồng bào nghèo và học sinh khó khăn trên địa bàn huyện Kông Chro.

Tặng quà cho đồng bào nghèo tại xã Chư Krey. Ảnh: H.N

Theo đó, chương trình đã trao tặng 400 phần quà (hơn 300.000 đồng/phần) cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, người khuyết tật trên địa bàn 2 xã Chư Krêy và An Trung. Bên cạnh đó, chương trình còn tặng 400 phần quà (200.000 đồng/phần) cho học sinh khó khăn của Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến (xã Chư Krêy) và 200 học sinh khó khăn của Trường Tiểu học và THCS An Trung (xã An Trung). Tổng trị giá quà tặng hơn 200 triệu đồng do Hội từ thiện Vạn Thiện vận động các nhà hảo tâm tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai tài trợ.