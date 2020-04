(GLO)- Theo thông tin từ Khoa Huyết học-Truyền máu, đến ngày 13-4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh chỉ còn 120 đơn vị máu dự trữ, không đảm bảo nhu cầu cấp cứu và điều trị trong thời gian tới. Trước tình hình đó, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh đã kêu gọi, huy động các cá nhân, tập thể tích cực hiến máu cứu người.

Nghĩa cử của người lính Binh đoàn 15

Từ 6 giờ 30 phút sáng 14-4, tại Bệnh xá Công ty 715 (Binh đoàn 15), hàng trăm cán bộ, công nhân viên Công ty và các đội sản xuất của Công ty 74, 75 đứng chân trên địa bàn huyện Ia Grai đã có mặt để tham gia ngày hội hiến máu với chủ đề: “Hiến máu an toàn không ngại Covid- 19”. Chương trình do Binh đoàn 15 phối hợp với Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh tổ chức. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, Binh đoàn đã chỉ đạo Bệnh viện Quân y 15 triển khai 2 máy đo thân nhiệt ngay cổng vào Bệnh xá, đồng thời chia nhỏ các nhóm hiến máu theo từng khu vực để tránh tụ tập đông người, yêu cầu đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và đứng cách nhau tối thiểu 2 m. Chính vì triển khai thực hiện nghiêm nên dù có đến hơn 650 người đăng ký HMTN nhưng công tác tổ chức vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối. Kết quả, có gần 600 đơn vị máu an toàn đã được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Các cán bộ, công nhân viên của Binh đoàn tham gia hiến máu. Ảnh: V.H

Nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, công nhân viên và người lao động HMTN trong mùa dịch, lãnh đạo các đơn vị đều đăng ký hiến máu, trong đó có Bí thư Đảng ủy Binh đoàn 15 Hoàng Ngọc Thành. Đại tá Thành cho biết: “Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị cử đội ngũ y-bác sĩ theo dõi sức khỏe những người HMTN trong vòng 14 ngày nhằm đảm bảo sức khỏe cho người hiến máu và cộng đồng”. Thiếu tá Tô Ngô Hiền-Trưởng phòng Hành chính-Hậu cần (Công ty 715) chia sẻ: “Bản thân tôi đã 4 lần hiến máu. Tôi rất vui vì những giọt máu mình cho đi có thể cứu được tính mạng người bệnh. Đây là việc làm thiết thực, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, truyền thống “thương người như thể thương thân”. Những người lính như chúng tôi sẵn sàng tham gia HMTN, nhất là khi nguồn máu dự trữ để cấp cứu và điều trị đang thiếu hụt”.

Có khá nhiều công nhân, đặc biệt là công nhân đồng bào dân tộc thiểu số nơi các đơn vị đứng chân cũng tích cực tham gia hiến máu cứu người. Anh Kpuih Thuần-công nhân Công ty 75 (làng O, xã Ia O, huyện Ia Grai) thổ lộ: “Tôi rất vui khi được tham gia hiến máu cứu người. Để đảm bảo an toàn trong phòng-chống dịch Covid-19, chúng tôi đã được chỉ huy đơn vị và cán bộ y tế hướng dẫn đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn và đứng cách xa 2 m. Vì vậy, chúng tôi rất yên tâm khi tham gia”.

Thanh niên xung kích đi đầu

Với tinh thần xung kích tình nguyện, sáng 13-4, Tỉnh Đoàn phối hợp với Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh tổ chức lễ phát động HMTN khẩn cấp. Kết quả, buổi hiến máu đã thu được 20 đơn vị máu an toàn. Anh Nguyễn Hoàng Phong-Bí thư Tỉnh Đoàn-cho biết: Thời gian qua, phong trào HMTN đã được cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên trong tỉnh hưởng ứng mạnh mẽ. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân Ngày Toàn dân HMTN (7-4) và của Ban chỉ đạo tỉnh, các tổ chức Đoàn-Hội tiếp tục phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” trong phong trào HMTN. Quá trình tổ chức phải đảm bảo nguyên tắc phòng-chống dịch, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và không được tụ tập đông người.

Đại tá Hoàng Ngọc Thành-Bí thư Đảng ủy Binh đoàn 15 tham gia hiến máu. Ảnh: V.H

Theo ông Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh, trước nguy cơ khan hiếm máu điều trị và cấp cứu, Ban chỉ đạo đã kêu gọi, vận động các đơn vị chủ động triển khai kế hoạch hiến máu tình nguyện, đồng thời đảm bảo yêu cầu phòng-chống dịch. “Từ nay đến cuối tháng 4-2020, một số địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã có kế hoạch tổ chức các buổi HMTN. Ngoài ra, Công đoàn Viên chức tỉnh cũng đã lập danh sách 300 đoàn viên đăng ký hiến máu khẩn cấp khi cần. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng đã đề nghị các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên có đủ sức khỏe đăng ký và tham gia HMTN khẩn cấp trong thời gian tới”-ông Diện cho biết thêm.