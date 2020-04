Sẻ chia với người dân vùng khó

(GLO)- Những năm qua, Câu lạc bộ (CLB) Tấm Lòng Vàng An Khê thường xuyên tổ chức các hoạt động thiện nguyện tại khu vực phía Đông tỉnh. Khi dịch Covid-19 xảy ra, CLB đã kêu gọi sự chung sức của cả cộng đồng, qua đó giúp đỡ hàng trăm hộ nghèo, đối tượng yếu thế vượt qua khó khăn.

Góp sức chống dịch bằng cả tấm lòng

Khi dịch Covid-19 xảy ra, chỉ sau vài ngày kêu gọi trên Facebook, CLB Tấm Lòng Vàng An Khê đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong cả nước. Bà Phạm Thị Nhung-Chủ nhiệm CLB-cho hay: CLB đã vận động được trên 15.000 chiếc khẩu trang, 350 tấm chắn giọt bắn, 50 kính đeo mắt chống giọt bắn, hơn 200 chai dung dịch sát khuẩn, 100 bộ đồ bảo bộ y tế, 300 dao cạo râu, 100 đèn pin năng lượng mặt trời, 12 thùng sữa, 150 kg gạo, 40 thùng mì tôm, 2 thùng cà phê, trên 1,2 tấn rau củ quả… Số quà này đã được CLB phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đak Pơ tặng đơn vị làm nhiệm vụ ở khu cách ly tập trung tại Trung tâm Huấn luyện, Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh (Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trung tâm Y tế và người dân huyện Đak Pơ.

Câu lạc bộ Tấm Lòng Vàng An Khê phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đak Pơ tặng khẩu trang y tế và nhu yếu phẩm cho cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện, Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh). Ảnh: N.M

Theo bà Nhung, để giúp người nghèo, người bán vé số vượt qua giai đoạn khó khăn, CLB còn kêu gọi hỗ trợ được hơn 7 tạ gạo và nhiều nhu yếu phẩm, sau đó phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Chữ thập đỏ huyện Đak Pơ thiết lập 8 cây “ATM gạo” cùng “Gian hàng 0 đồng” luân phiên di chuyển xuống các thôn, làng thuộc 8 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. “Bà con không đến được với mình thì mình đến với bà con”-bà Nhung bày tỏ. Hoạt động ý nghĩa này đã giúp cho trên 500 hộ nghèo, người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài 5 kg gạo, mỗi người dân còn được nhận dầu ăn, nước mắm, bột ngọt, cá khô, trứng, rau củ quả…

Trong khi chờ nhận gạo, bà Đinh A Man (làng Leng Tô, thị trấn Đak Pơ) bộc bạch: “Gia đình mình có 5 đứa con, 4 đứa đã lập gia đình ra ở riêng. Giờ còn 2 vợ chồng và đứa con út đang học lớp 10 sống với nhau, nhưng chồng mình không may mắc bệnh ung thư. Được các nhà hảo tâm kịp thời cho gạo, mắm, dầu ăn, bột ngọt, mình mừng lắm”. Cầm suất quà trên tay, chị Trần Thị Hường (thôn An Hòa, xã Phú An) cũng không giấu nổi niềm vui: “Số lương thực này giúp mẹ con tôi dùng cả tháng, không sợ bị đói nữa”. Chị Hường kể thêm: Chồng bỏ đi, chị phải đi bán vé số kiếm tiền nuôi 2 đứa con. Từ khi thực hiện các quy định về cách ly xã hội, chị phải nghỉ bán nên cuộc sống của mấy mẹ con càng trở nên khó khăn hơn.

Mang yêu thương đến với người nghèo

Bên cạnh các hoạt động phát cháo miễn phí tại Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ, tổ chức chương trình “Bát cơm ngàn nhà” tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giúp đỡ người mắc bệnh hiểm nghèo…, 4 năm qua, CLB Tấm Lòng Vàng An Khê hỗ trợ định kỳ hàng tháng cho người khuyết tật, người già neo đơn ở huyện Đak Pơ và Kông Chro. Bình quân mỗi đối tượng được hỗ trợ 10 kg gạo, dầu ăn, nước mắm, bột ngọt và 100 ngàn đồng tiền mặt để mua thêm thức ăn. “Tuy nhiên, thời gian qua, thay vì tặng 100 ngàn đồng thì CLB đã đi chợ mua trứng, cá để hỗ trợ bà con thực hiện việc cách ly theo quy định”-Chủ nhiệm CLB cho hay.

CLB Tấm Lòng Vàng An Khê phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và Hội Chữ thập đỏ huyện Đak Pơ thiết lập 8 điểm ATM gạo miễn phí và chợ 0 đồng, luân phiên di chuyển xuống các thôn, làng tặng gạo, nhu yếu phẩm cho người dân. Ảnh: N.M

Tại huyện Đak Pơ, CLB nhận hỗ trợ 10 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bà Đinh B’Yang (87 tuổi, làng Kleo-Ktu, xã Yang Bắc) chia sẻ: Bà bị mù, em gái bị câm điếc, 2 chị em nương tựa vào nhau mà sống. Mấy năm nay, CLB Tấm Lòng Vàng An Khê không chỉ hỗ trợ tiền, lương thực, thực phẩm mà còn đưa chị em bà đi khám những lúc đau bệnh. “Được các thành viên CLB thăm hỏi, chuyện trò động viên, người già chúng tôi thấy rất ấm lòng”-bà B’Yang cảm động.

Tương tự, thương gia cảnh anh Đinh A Nâch (làng Groi, xã Ya Hội) không có ruộng rẫy và nhà cửa, lại đông con nên các thành viên CLB thay phiên nhau mang tặng những suất quà đầy ắp tình thương. Anh A Nâch kể: “Vợ chồng tôi không có việc làm, đi làm mướn hôm được hôm không, thiếu đói thường xuyên. Từ khi có CLB Tấm Lòng Vàng An Khê hỗ trợ, gia đình đã vơi bớt khó khăn. Vợ chồng tôi sẽ cố gắng làm lụng, dành dụm để có tiền cho các con đi học, xây dựng nhà cửa”.

4 năm nay, CLB Tấm Lòng Vàng An Khê hỗ trợ định kỳ hàng tháng cho người khuyết tật, người già neo đơn trên địa bàn huyện Đak Pơ và Kông Chro. Ảnh: N.M

Bà Võ Thị Kim Hoàng-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Đak Pơ-nhận xét: Từ năm 2015 đến nay, CLB Tấm Lòng Vàng An Khê đã tích cực phối hợp với Hội hỗ trợ hàng trăm hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn. Bên cạnh phối hợp phát cháo, cơm miễn phí hàng tuần tại Trung tâm Y tế huyện, CLB còn tổ chức chương trình “Sưởi ấm mùa đông”, “Cùng em đến trường” tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số. Khi Hội Chữ thập đỏ huyện phát động phong trào mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, CLB đã nhận hỗ trợ định kỳ hàng tháng cho 10 hộ nghèo, trị giá 300 ngàn đồng/hộ. “Thời gian tới, rất mong CLB tiếp tục phối hợp tích cực hơn nữa để tạo động lực giúp đỡ các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống”-bà Hoàng mong mỏi.