Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai chung tay phòng, chống dịch Covid-19

(GLO)- Sáng ngày 25-4, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an huyện Ia Pa, Ủy ban nhân dân các xã Ia Trốk, Ia Mrơn tổ chức tuyên truyền chung tay phòng chống dịch Covid-19 và trao 200 suất quà, mỗi suất quà gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì tôm và các nhu yếu phẩm như nước mắm, dầu ăn, bột ngọt với tổng trị giá 60 triệu đồng cho 200 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 2 xã Ia Trốk và Ia Mrơn của huyện Ia Pa nhằm kịp thời động viên tinh thần, chia sẻ vật chất với người dân nghèo chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai trao quà cho người nghèo tại xã Ia Trốk. Ảnh: Lê Quyên

Chiều cùng ngày, Hội Phụ nữ Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với Công an thị xã Ayun Pa trao 10 phần quà cho 10 gia đình đặc biệt khó khăn, mỗi phần quà trị giá 300 ngàn đồng.

Đây là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng lòng, chung tay sẻ chia những khó khăn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của lực lượng Công an tỉnh Gia Lai nói chung và Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Công an huyện Ia Pa, Công an thị xã Ayun Pa nói riêng với mong muốn góp sức, chung tay phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.