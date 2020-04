Hiến máu nghĩa cử cao đẹp

(GLO)- Năm 2000, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định lấy ngày 7-4 hàng năm là ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện”. Cùng với cả nước, phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) tại tỉnh ta đã được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần quan trọng trong công tác điều trị, cấp cứu người bệnh.

Ông Dương Đình Diện-Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo vận động HMTN, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh-thông tin: Năm 2020, tỉnh ta đặt ra chỉ tiêu tiếp nhận 15.000 đơn vị máu an toàn, góp phần đảm bảo lượng máu dự trữ cho công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân trên địa bàn tỉnh. Nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm 2020 sẽ là một năm khó khăn với Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung trong việc thực hiện các chỉ tiêu đề ra của phong trào HMTN. Dù vậy, bằng nhiều cách làm cùng với việc tăng cường vận động, tuyên truyền, Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh hy vọng sẽ đạt được nhiều kết quả khả quan. Từ ngày 15-12-2019 đến hết tháng 3-2020, toàn tỉnh đã tiếp nhận được 4.208 đơn vị máu an toàn, đạt 28% kế hoạch năm. Trong tổng số máu tiếp nhận được, riêng “Chiến dịch vận động HMTN dịp Tết và Lễ hội xuân hồng” đã huy động trên 3.000 người tham gia và thu được 2.910 đơn vị máu an toàn. Số còn lại là các đơn vị tổ chức các đợt hiến máu theo kế hoạch.

Các buổi hiến máu thời gian qua đều đảm bảo yêu cầu trong phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: N.Y

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực, đi đầu trong phong trào HMTN, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Các buổi hiến máu được tổ chức đảm bảo an toàn, nhanh, gọn; tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phòng-chống dịch. Thành phố Pleiku là một trong những địa phương đi đầu và đạt kết quả cao. Ngày 7-3, thành phố đã tổ chức lễ phát động HMTN đợt 1-2020. Bà Trần Thị Túy Uyển-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Pleiku-cho hay: Đợt 1 đã thu hút trên 600 người là cán bộ, công nhân, viên chức, đoàn viên, thanh niên, giáo viên, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang, người dân các xã, phường trên địa bàn đăng ký HMTN. Kết quả, Khoa Huyết học-Truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận 500 đơn vị máu an toàn (vượt 150 đơn vị máu so với chỉ tiêu đề ra). “Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã đẩy mạnh lồng ghép tuyên truyền về phòng-chống dịch Covid-19, trang bị nước rửa tay sát khuẩn và cấp miễn phí khẩu trang y tế cho người tham gia HMTN”-bà Uyển cho biết thêm.

Anh Y Glinh-Phó Bí thư Đoàn xã An Phú (TP. Pleiku) chia sẻ: “Đến nay, tôi đã 5 lần HMTN. Ngoài ra, tôi còn vận động, tuyên truyền mọi người cùng tham gia, nhất là các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã. Tại các đợt hiến máu do TP. Pleiku tổ chức, Đoàn xã An Phú đều đăng ký vượt chỉ tiêu”.



Hơn 100 bác sĩ, nhân viên y tế tham gia hiến máu. Ảnh: N.Y

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, một số buổi HMTN đã bị hủy bỏ để đảm bảo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 04/CĐ-UBND của UBND tỉnh. Để đảm bảo máu cấp cứu và điều trị, những tình nguyện viên của các câu lạc bộ hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng hiến máu trực tiếp khi cần. Ông Lê Đức Lâu-Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Giọt hồng Pleiku”-cho biết: “Câu lạc bộ có gần 100 thành viên. Ngoài tham gia hiến máu các đợt theo định kỳ tổ chức, các thành viên còn tham gia hiến máu khẩn cấp. Mọi người ai cũng nêu cao tinh thần tự nguyện, hăng hái và chỉ cần đảm bảo sức khỏe, đủ điều kiện là tham gia hiến máu cứu người”.

Công tác HMTN tại tỉnh thời gian tới cũng sẽ được điều tiết, sắp xếp hợp lý. “Ban chỉ đạo tỉnh tiếp tục nắm tình hình diễn biến dịch bệnh và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo để tổ chức tốt các buổi HMTN nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu phòng-chống dịch bệnh, không để xảy ra thiếu máu điều trị và cấp cứu người bệnh”-ông Dương Đình Diện nhấn mạnh.