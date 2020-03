Mang Yang: Phát miễn phí hàng ngàn chiếc khẩu trang cho đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Nhằm chung tay đẩy lùi đại dịch bệnh Covid-19, ngày 24-3, Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai đã đi đến từng hộ gia đình phát khẩu trang miễn phí cho bà con người dân tộc Bahnar tại 3 làng Đêhrel, Kop Đuol và Ktu (thị trấn Kon Dơng).

Kết hợp phát khẩu trang, cán bộ phụ nữ đã tuyên truyền cho bà con cách nhận biết biểu hiện của cúm thường và dịch bệnh Covid-19.





Tổng số khẩu trang được phát cho người dân ở 3 làng là 750 chiếc. Đây là những chiếc khẩu trang do chính tay chị em hội viên Hội LHPN thị trấn cắt may trong những ngày qua-bà Trịnh Thị Liên, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Kon Dơng cho biết.



Kết hợp phát khẩu trang, cán bộ phụ nữ đã tuyên truyền cho bà con cách nhận biết biểu hiện của cúm thường và dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, hướng dẫn người dân cách rửa tay, đeo khẩu trang đúng cách như chỉ dùng một lần phải giặt sạch, khi đeo phải đảm bảo che kín cả miệng và mũi. Khi tháo khẩu trang chỉ được cầm vào dây đeo qua tai và rửa tay bằng nước sát khuẩn sau khi tháo bỏ khẩu trang.



Trong đợt này, chị em hội viên phụ nữ thị trấn Kon Dơng đã may tặng miễn phí 300 khẩu trang cho nhân dân làng Kret Krot (xã Hà Ra, huyện Mang Yang). Thấy được hiệu quả của việc làm thiết thực này, các cơ sở hội phụ nữ trong huyện, các tổ chức đoàn thể huyện Mang Yang và các huyện Đak Pơ, An Khê đều học tập và làm theo- bà Trịnh Thị Liên, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Kon Dơng vui mừng cho biết thêm.



