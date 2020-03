Hãy giúp người phụ nữ nghèo bị ung thư!

(GLO)- Sau 37 năm làm hộ lý tại Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh), đầu năm 2017, bà Nguyễn Thị Than (SN 1962, trú tại 97 Nguyễn Trung Trực, TP. Pleiku) nghỉ hưu theo chế độ. Những tưởng được an nhàn khi về già, không ngờ đến cuối tháng 7-2017, bà phát hiện bị ung thư buồng trứng giai đoạn 3. Cùng lúc này, người chồng đột ngột qua đời, cuộc sống của bà gần như bế tắc.

Chiều muộn, chúng tôi tìm đến nhà bà Than. Trong căn nhà lụp xụp, bà ngồi tựa cửa mệt mỏi nhìn người qua lại. Biết mục đích đến thăm của chúng tôi, bà bật khóc nức nở.

Bà Than buồn bã kể: Trước khi phát hiện ra bệnh, lâu lâu bà lại thấy khó chịu trong người, bụng thường bị đau. Đến khi thấy bụng ngày một phình to, khó thở, bà được các con đưa đi khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Sau khi xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bà bị ung thư buồng trứng. Bà không thể tin mình bị bệnh nan y nên vào Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh thăm khám. Tại đây, sau khi tiến hành xét nghiệm, chụp CT, bác sĩ kết luận, bà bị ung thư buồng trứng, di căn qua gan giai đoạn 1. Theo đó, bác sĩ chỉ định làm phẫu thuật cắt bỏ khối u, rồi tiếp tục xạ trị. Nhưng vì sức yếu, phải sau gần 1 tháng bồi bổ, bà mới đủ sức để phẫu thuật. “Sau hơn 10 tháng điều trị, sức khỏe của tôi dần ổn định, được về nhà nhưng cứ 2 tuần là lại phải vào bệnh viện vô thuốc xạ trị 1 lần. Hơn 2 năm qua, tôi không nhớ đã xạ trị bao nhiêu lần. Nhờ có bảo hiểm y tế nên mỗi lần xạ trị, đi lại hết khoảng 5 triệu đồng, trong khi lương hưu chỉ có 4 triệu đồng/tháng. Đến giờ, tôi không còn biết xoay xở thế nào để có tiền điều trị nữa”-bà Than chua xót bày tỏ.

Bà Nguyễn Thị Than. Ảnh: Đ.Y

Bà Than chưa khi nào nghĩ khi về già mình lại mắc bệnh quái ác này. Suốt 37 năm làm hộ lý, hiếm khi bà đau ốm, nếu có thì cũng ốm vặt 2-3 ngày là khỏi. Nhà có 1.000 m2 đất, vợ chồng bà dựng tạm căn nhà để có chỗ chui ra chui vào. Vì gia cảnh nghèo nên 3 người con gái học hành dở dang, lấy chồng nhưng không có nghề nghiệp ổn định. Vì vậy, họ cũng chẳng thể phụ giúp được mẹ. “Nghĩ lại, tôi thấy mình chủ quan. Giá như, tôi kiểm tra sức khỏe thường xuyên thì có lẽ đã phát hiện ra bệnh ung thư sớm hơn. Ở giai đoạn 1 còn có thể chữa được, giờ chỉ xạ trị để giảm đau. Từ khi bị bệnh, tôi chưa hết lạc quan chống chọi nhưng nay tài sản cạn kiệt không biết xoay xở làm sao. Gần 1 tháng nay, tôi không đi viện nữa. Nhiều lúc bệnh tái phát, vật vã đau đớn hàng giờ”-bà Than đau đớn nói.

Chị Phạm Thị Thảo Diệu-một người hàng xóm-cho hay: “Lúc bà Than mới nghỉ hưu, tôi có nhờ bà giữ giúp đứa con 9 tháng tuổi, nhưng được khoảng 20 ngày thì bà đổ bệnh. Giờ con tôi đã hơn 3 tuổi rồi. Bà Than bị bệnh hiểm nghèo nên bao nhiêu tiền chữa bệnh cũng hết. Bà có nhờ tôi tìm người mua mảnh đất phía sau để lấy tiền điều trị, nhưng đất trong diện quy hoạch không làm được bìa đỏ nên không ai mua. Thỉnh thoảng, tôi chỉ biết giúp bà việc nhà, động viên và hỗ trợ bà chút ít vật chất”.

Biết hoàn cảnh ngặt nghèo của bà Than, nhiều năm qua, bà con tổ dân phố 3, các hội, đoàn thể, UBND phường Hội Phú vẫn thường tới thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình. Mong lắm những tấm lòng hảo tâm chung tay giúp đỡ để bà Than có thêm điều kiện chữa bệnh. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ bà Nguyễn Thị Than, số ĐT: 0905004251 hoặc gửi về Báo Gia Lai, 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu, số ĐT: 0943065095).