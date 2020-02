Sacombank Gia Lai: Chung tay vì cộng đồng

(GLO)- Với phương châm “Đồng hành cùng phát triển”, gần 13 năm qua, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín-Chi nhánh Gia Lai (Sacombank Gia Lai) đã triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội nhằm tạo sự gắn kết với địa phương, thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng.

Sacombank đặt chi nhánh tại Gia Lai từ năm 2007. Từ đó đến nay, song song với việc đảm bảo hoạt động kinh doanh theo tiêu chí an toàn-bền vững, Sacombank Gia Lai còn đặc biệt quan tâm đến hoạt động an sinh xã hội, triển khai thực hiện nhiều chương trình thường niên như tổ chức Giải việt dã “Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng”, chương trình “Ấm tình mùa xuân” tặng quà Tết cho người nghèo, trao học bổng “Ươm mầm cho những ước mơ”, hiến máu nhân đạo, đóng góp cho Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”… Thông qua các chương trình này, Sacombank Gia Lai mong muốn thắt chặt hơn mối quan hệ với địa phương, nhân dân trên địa bàn hoạt động.

Sacombank tặng cầu dân sinh phục vụ nhu cầu đi lại của người dân 2 làng Kret Krot, Bok Ayơl (xã Hà Ra, huyện Mang Yang). Ảnh: S.C

Chỉ tính riêng trong năm 2019, Sacombank đã dành hơn 25 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội tại các tỉnh thành có chi nhánh, phòng giao dịch, trong đó có Gia Lai. Tiếp nối tinh thần thiện nguyện “tương thân tương ái” vì cộng đồng, trong tháng 1-2020, Sacombank đã tổ chức chương trình “Ấm tình mùa xuân” lần thứ 17 với chủ đề “Lan hạnh phúc-Tỏa yêu thương” tại 52 tỉnh, thành trong nước và 2 nước láng giềng là Lào và Campuchia. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 8 tỷ đồng được trích từ quỹ phúc lợi, quỹ Công đoàn và đóng góp của cán bộ, nhân viên Sacombank. Tại Gia Lai, lãnh đạo và nhân viên Sacombank đã thăm hỏi, tặng 260 suất quà (tổng trị giá 120 triệu đồng) cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Mang Yang, Chư Sê và thị xã An Khê. Không đơn thuần chung tay san sẻ yêu thương, nhân sự kiện này, Sacombank đã bàn giao 1 cây cầu dân sinh phục vụ nhu cầu đi lại của người dân 2 làng đặc biệt khó khăn Kret Krot, Bok Ayơl (xã Hà Ra, huyện Mang Yang). Kinh phí xây dựng cầu dân sinh do cán bộ, nhân viên Sacombank khu vực Đông TP. Hồ Chí Minh, khu vực Tây Nam bộ, khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên đóng góp.

Bà Võ Thị Nhược Thủy-Giám đốc Sacombank Gia Lai-chia sẻ: “Cây cầu có chiều ngang 4 m, chiều dài 12 m, tải trọng 2,5 tấn, đường dẫn 2 đầu cầu dài 120 m. Tôi rất vui mừng khi nhìn thấy nét mặt phấn khởi của các em nhỏ, người dân khi có cây cầu mới giúp giao thông hàng ngày giữa các làng thuộc xã Hà Ra được thuận tiện, an toàn. Việc đưa cây cầu vào sử dụng góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho bà con. Điều này cũng thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm của Sacombank đối với người dân vùng sâu, vùng xa”.

Trong ngày khánh thành cầu dân sinh, anh Kui (làng Kret Krot) phấn khởi cho biết: “Hồi trước, bà con trong làng đi lên rẫy, trẻ em đi học đều phải qua cầu gỗ. Cầu thì nhỏ mà con suối ngăn cách 2 làng có địa thế dốc, hẹp nên mùa mưa nước dâng cao, bà con không thể đi lại được, phải đi đường vòng rất xa. Giờ có cây cầu mới, bà con 2 làng đi lại thuận tiện, nhanh hơn trước nên rất phấn khởi. Chúng tôi rất cảm ơn nhà tài trợ Sacombank”.

Không chỉ đi lại thuận tiện hơn trước, cây cầu dân sinh mới còn giúp người dân 2 làng Kret Krot, Bok Ayơl dễ dàng vận chuyển nông sản, hàng hóa. Anh Sum (làng Kret Krot) bày tỏ: “Bây giờ có cây cầu mới, xe công nông, xe máy có thể chạy qua, hàng hóa nông sản có thể vận chuyển dễ dàng hơn”.

Đón nhận món quà ý nghĩa từ Sacombank dành cho bà con 2 làng Kret Krot và Bok Ayơl, ông Lê Trọng-Chủ tịch UBND huyện Mang Yang-nhấn mạnh: “Chúng tôi rất xúc động trước tấm lòng, nghĩa cử của Sacombank đã chung tay hỗ trợ, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng của xã Hà Ra và huyện nhà. Mang Yang là địa phương còn rất nhiều khó khăn, điều kiện cơ sở hạ tầng ở nhiều khu vực còn hạn chế. Do vậy, chúng tôi rất mong ngành Ngân hàng nói chung, các ngân hàng thương mại, trong đó có Sacombank tiếp tục quan tâm hỗ trợ”.