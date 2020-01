Tặng 160 suất quà cho đồng bào nghèo

(GLO)- Đoàn công tác của Báo Công an nhân dân (CAND) do Thiếu tướng Phạm Văn Miên-Tổng Biên tập làm trưởng đoàn vừa phối hợp Công an tỉnh Gia Lai, Công an huyện Chư Pưh và Công ty Dược liệu Trung ương 2 (nhà tài trợ) tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo” tại xã Ia Le, huyện Chư Pưh.

Đoàn công tác trao tặng quà Tết cho bà con. Ảnh: Hữu Trường

Vào dịp Tết đến, Xuân về, Báo Công an nhân đã kêu gọi, vận động các mạnh thường quân hỗ trợ tặng quà cho bà con trên địa bàn cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng. Tết năm nay, Báo CAND trao tặng 160 suất quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại các xã thuộc huyện Kbang, Mang Yang và Chư Pưh, trị giá mỗi suất quà 500.000 đồng. Được trao tặng phần quà ý nghĩa trong những ngày cận Tết, nhiều người không giấu được niềm vui. Ông Siu H’Ioah (70 tuổi) trú xã Ia Le chia sẻ: “Bản thân tôi bị trúng mìn vào năm 1972 đã cướp đi đôi chân nên giờ phải đi lại bằng đôi nạng gỗ. Mặc dù khó khăn nhưng tôi cố gắng nuôi các con khôn lớn. Giờ đây, vợ chồng tôi tuổi già, sức yếu, chỉ biết nương tựa vào các con và bà con lối xóm; sự giúp đỡ của chính quyền địa phương…Hôm nay, được đoàn công tác trao tặng quà Tết tôi rất vui mừng, cảm ơn đoàn công tác đã giúp đỡ bản thân tôi và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn”.

Phát biểu tại chương trình “Tết vì người nghèo”, Thiếu tướng Phạm Văn Miên-Tổng Biên tập Báo CAND nhấn mạnh: Chúng tôi phối hợp với các nhà hảo tâm nhằm mang đến cho bà con những món quà tuy giá trị không cao nhưng chứa dựng nhiều ý nghĩa; với mong muốn chia sẻ với những thiếu thốn của bà con trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Đồng thời, qua hoạt động từ thiện nhằm gắn kết giữa bà con với cơ quan Công an và để lại hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân. Qua đó, quần chúng nhân dân tiếp tục chung tay, góp sức cùng lực lượng Công an giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn. Chúng tôi khẳng định rằng, thời gian tới, Báo CAND và các nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành, giúp đỡ bà con, đặc biệt là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.