Mang Tết đến muôn nhà

(GLO)- Nhằm giúp người nghèo, nạn nhân chất độc da cam và những người yếu thế có thêm điều kiện vui xuân đón Tết, các cấp, ngành, đoàn thể, Mạnh Thường Quân trong và ngoài tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, đưa hàng ngàn suất quà kịp thời đến với các đối tượng.





Nhà mới đón Xuân



Lâu lắm rồi, gia đình bà Ră (làng Đê Btưk, xã Đak Jơ Ta, huyện Mang Yang) mới có một ngày vui đến thế. Ngày 22-12-2019, gia đình bà nhận bàn giao nhà tình nghĩa do Bệnh viện 331 xây tặng. Vậy là gia đình bà sẽ được đón một cái Tết đầm ấm và hạnh phúc trong căn nhà mới.



Bác sĩ Nguyễn Thành Chung-Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Bệnh viện 331-cho biết: “Căn nhà có quy mô nhà cấp 4, tổng diện tích 44 m2 gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, tổng trị giá 50 triệu đồng do cán bộ, công chức, viên chức Bệnh viện 331 và các Mạnh Thường Quân đóng góp. Dịp này, Bệnh viện 331 còn trao tặng nhiều quần áo cũ và các nhu yếu phẩm cho gia đình bà Ră và người dân làng Đê Btưk với trị giá 20 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực nhằm giúp người nghèo, khó khăn có thêm điều kiện an cư, đón Tết”. Ngoài phần đóng góp của Bệnh viện 331, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mang Yang cũng sẽ huy động cán bộ trong ngành đóng góp hỗ trợ gia đình bà Ră xây dựng công trình nước sạch trị giá hơn 10 triệu đồng trong thời gian tới.

Hàng ngàn suất quà đã được trao tận tay các hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn tỉnh, giúp họ có thêm điều kiện vui xuân đón Tết. Ảnh: N.N





Nhận bàn giao nhà mới, bà Ră và các con vô cùng xúc động. Căn nhà trước đây của gia đình đã cũ nát, rộng chỉ khoảng 16 m2, vách tôn, nền đất, là nơi ở của 6 người. “Vì hoàn cảnh nghèo khó, chồng tôi đã bỏ đi nơi khác sinh sống. Cũng muốn xây dựng lại nhà cho rộng rãi để ở nhưng làm lụng không đủ ăn nên đành chịu. Được hỗ trợ xây nhà mới, gia đình tôi vô cùng xúc động. Vậy là Tết năm nay gia đình đã có căn nhà như mơ ước”-bà Ră xúc động nói.



Cùng chung niềm vui, Tết này gia đình bà Rơ Lan Hmuh (hộ nghèo, bị mù)-thôn Tào Ròng, xã Ia Pal, huyện Chư Sê-đã có căn nhà tươm tất đón xuân về. Căn nhà được bàn giao vào sáng 30-12-2019 với diện tích 36 m2 gồm 1 phòng khách, 1 phòng ngủ trị giá 62 triệu đồng do Tổng Công ty Điện lực miền Trung ủng hộ 50 triệu đồng, Công ty Điện lực Gia Lai đóng góp 12 triệu đồng. Cũng trong dịp này, Hội Người mù tỉnh đã tặng gia đình một phần quà trị giá 1 triệu đồng; Công ty Điện lực Gia Lai tặng 1 ti vi, 25 kg gạo và một số vật dụng sinh hoạt, giúp gia đình có thêm điều kiện vui xuân đón Tết.



Ấm lòng người nghèo khó



Nhằm giúp người nghèo có thêm điều kiện đón Tết cổ truyền của dân tộc, những ngày qua, nhiều hội, đoàn thể, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã triển khai các hoạt động thiết thực ủng hộ phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” dịp Xuân Canh Tý 2020. Các hoạt động như thăm, tặng quà; sửa chữa nhà ở, xây nhà tình nghĩa; tặng thẻ bảo hiểm y tế; khám-chữa bệnh nhân đạo; tặng học bổng, hỗ trợ sinh kế... đã giúp nhiều người nghèo, khó khăn ấm lòng khi Tết đến.



Nhận phần quà trị giá 700.000 đồng gồm các nhu yếu phẩm và 200.000 đồng tiền mặt do Ban từ thiện Giáo hội Phật giáo TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hội Doanh nhân cựu chiến binh Gia Lai trao tặng, ông Siu Béo (làng Nú, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) cảm động cho biết: “Gia đình tôi là hộ nghèo, chỉ có 5 sào đất sản xuất. Bản thân tôi lại tật nguyền nên dù cố gắng làm lụng vẫn thiếu trước hụt sau. Được nhận quà, gia đình tôi mừng lắm vì có thêm điều kiện lo Tết”.



Niềm vui của ông Siu Béo cũng là niềm vui chung của nhiều người nghèo trong tỉnh dịp này. Ông Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh-thông tin: Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Canh Tý 2020 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động. Triển khai phong trào này, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong toàn tỉnh phấn đấu vận động 30.000 suất quà để trao tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; nạn nhân chất độc da cam; các hộ bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai; cán bộ, hội viên Hội Chữ thập đỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng dễ bị tổn thương khác có thêm điều kiện vui xuân đón Tết. “Mục tiêu là vậy nhưng chúng tôi sẽ cố gắng vận động trên 40.000 suất quà hoặc có thể nhiều hơn”-ông Diện cho biết thêm.



NHƯ NGUYỆN