Cha bệnh tật nuôi con thơ dại

(GLO)- Mắc bệnh hen phế quản, hôn nhân đổ vỡ, một mình anh Nguyễn Duy Thanh (thôn 2, xã Thành An, thị xã An Khê) chật vật nuôi con thơ dại. Gần đây, anh đi khám thì phát hiện bị suy tim, tràn dịch màng tim, phổi. Cuộc sống của 2 cha con anh Thanh vì vậy càng trở nên khốn khó.

Ngôi nhà nhỏ của 2 cha con anh Thanh nằm sâu trong một con hẻm. Lúc chúng tôi đến, trời bắt đầu tối. Thấy có khách, anh giục con gái là cháu Nguyễn Anh Thư bật điện lên. Trong nhà chẳng có vật dụng gì đáng giá. Anh Thanh đang ngồi tựa lưng vào chiếc ghế sofa sờn rách, 2 chân sưng phù. Anh cho hay: Hơn 2 tháng nay, 2 chân anh tự dưng phù nề, người mệt mỏi, khó thở. Anh đi khám thì phát hiện bị suy tim, tràn dịch màng tim, phổi. Do không có tiền điều trị nên anh xin về nhà, đợi mua bảo hiểm y tế sẽ nhập viện. Ngưng một lúc để thở, anh Thanh tâm sự: Anh sinh năm 1984 ở xã Sơ Pai, huyện Kbang. Năm 2007, anh lấy vợ, 2 năm sau thì sinh bé Thư. Được cha mẹ bên vợ cho mượn mảnh đất sau vườn, vợ chồng anh gom góp tiền xây tổ ấm. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì năm 2014 vợ anh làm đơn ly hôn rồi đi lấy chồng khác.

Cha con anh Nguyễn Duy Thanh (thôn 2, xã Thành An, thị xã An Khê) . Ảnh: N.M

Từ đó đến nay, cuộc sống của 2 cha con anh Thanh càng trở nên túng quẫn. Anh chia sẻ: “Tôi không có nghề nghiệp ổn định, ruộng rẫy cũng không. Hàng ngày, tôi đi phụ hồ, nhưng do bệnh viêm phế quản hành hạ thành ra cả tháng chỉ làm được hơn chục ngày; cha con tằn tiện rau cháo qua ngày, không dám mua thuốc uống. Mặc dù bệnh tật, thiếu thốn nhưng tôi luôn cố gắng làm để lo cho con ăn học. Cháu ham học nên từ lớp 1 đến giờ đều đạt học sinh khá”. Hiện nay, do 2 chân sưng to khiến việc đi lại khó khăn, dịch tràn qua tim, phổi gây khó thở nên anh Thanh chỉ ngồi một chỗ, trong khi đó bé Anh Thư còn quá nhỏ nên đều phải nhờ vào sự cưu mang, giúp đỡ của bà con hàng xóm.

Nói về gia cảnh anh Thanh, ông Trần Văn Tư-Trưởng thôn 2 (xã Thành An) cám cảnh: “Gia đình anh Thanh thuộc diện hộ nghèo. Anh Thanh còn mẹ già, kinh tế cũng khó khăn. Khi anh bị bệnh nặng, Ban Nhân dân thôn có đến thăm hỏi và vận động bà con trong thôn đóng góp được hơn 1 triệu đồng giúp đỡ phần nào cho cha con anh. Hàng ngày, bà con chòm xóm còn giúp việc cơm nước, nhưng về lâu dài rất cần sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm để anh Thanh có điều kiện trị bệnh”. Mọi sự giúp đỡ cho anh Thanh xin gửi về địa chỉ: Nguyễn Duy Thanh (thôn 2, xã Thành An, thị xã An Khê), số ĐT: 0388155667; hoặc gửi về Báo Gia Lai, 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095).