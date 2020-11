Manh áo bạc vì dịch: Không để người lao động không có tết

Thời điểm quan trọng để tạo cú hích



Bà Valentina Barcucci Trả lời Thanh Niên, bà Valentina Barcucci, chuyên gia kinh tế lao động của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại VN, cho biết cuối tháng 9 vừa qua ILO công bố Báo cáo nhanh toàn cầu về tác động của đại dịch Covid-19 đối với thị trường lao động, nêu bật một số điểm gồm:



Thời giờ làm việc trên toàn thế giới đã sụt giảm nghiêm trọng. Nơi làm việc đóng cửa đã ảnh hưởng tới khoảng 94% NLĐ trên thế giới. VN cũng phải đối mặt với tình trạng giảm giờ làm, đặc biệt thời giờ làm việc trong quý 2 năm nay đã giảm khoảng 10% so với quý 4 năm ngoái - thời điểm ngay trước đại dịch. Trong quý 3, mọi việc chuyển biến vì các cá nhân đã cố gắng kiếm thêm việc làm để trang trải thu nhập.



Theo số liệu do Tổng cục Thống kê công bố, tính đến cuối quý 3 năm nay, có thêm khoảng 148.000 người thất nghiệp. Tình trạng thất nghiệp tăng nhưng tình trạng NLĐ không tham gia hoạt động kinh tế còn cao hơn nhiều. Đặc biệt, khi cả nước thực hiện giãn cách xã hội, tỷ lệ NLĐ không tham gia hoạt động kinh tế tăng 4,7 điểm phần trăm so với quý 2/2019, tương ứng 3,3 triệu người rời thị trường lao động, trong đó gần 2 triệu người là phụ nữ.



Cuối cùng là tổn thất về thu nhập. ILO ước tính thu nhập từ việc làm trên toàn cầu đã giảm 10,7% so với quý 3/2019. Thu nhập của NLĐ VN bị giảm đặc biệt trong quý 2/2020, như thu nhập trung bình của ngành dịch vụ đã giảm 6,5%, của ngành công nghiệp và xây dựng giảm 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái.



Đánh giá tình hình kinh tế lao động trong quý 4 của VN, bà Valentina Barcucci cho rằng do nền kinh tế và thị trường lao động của VN có tính thời vụ cao, quý 4 sẽ là thời điểm hoạt động kinh tế năng động nhất trong năm. Những gì diễn ra trong quý 4 sẽ mang tính quyết định lớn tới triển vọng kinh tế xã hội chung của VN. Nếu không phải áp dụng các biện pháp hạn chế để kiểm soát dịch bệnh trong quý 4, nền kinh tế sẽ ở vị thế tốt hơn để có thể khởi sắc trở lại.



“VN đã bước sang quý 4 mà không ghi nhận lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng với triển vọng kinh tế tốt hơn. Tuy nhiên, không có nghĩa là NLĐ, doanh nghiệp không cần đến sự hỗ trợ. Quý 4 là thời điểm hoạt động kinh tế năng động nhất trong năm. Vì vậy, cần phải tạo một cú hích cần thiết cho nền kinh tế trước tết trong quý này”, bà Valentina Barcucci nói.